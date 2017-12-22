Yılda 8 milyon Suriyeliye umut oluyorlar

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:18

Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, yılda 8 milyon Suriyeliye yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da ülkelerini ya da yaşadığı şehri terk edip güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Olayların başladığı ilk günden itibaren Türkiye, oluşturduğu barınma merkezleri, konteyner ve çadır kentlerde sığınmacılara her türlü desteği verirken, sivil toplum kuruluşları da "ensar-muhacir" anlayışından hareketle kampanyalar düzenleyerek savaş mağdurlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Beşir Derneği de Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde oluşturduğu lojistik merkezleri aracılığıyla yurt içindeki ve sınırın diğer tarafındaki Suriyelilerin sorunlarıyla yakından ilgilenerek, gıda, hijyen, kıyafet, battaniye ve yakacak desteği sağlıyor.

Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ayırım yapmadan mazlumların yanında bulunduklarını belirterek, Suriye'deki iç karışıklığın ardından başlattıkları yardım faaliyetlerinin yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak devam ettiğini söyledi.

Sarıyar, ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik rutin yardımların yanında çadır kentler kurduklarını ve içerisine gerekli tüm yaşam malzemelerini koyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz çadır kentlerde ailelere, düzenli olarak sıcak yemek, ekmek ve hazır kumanya paketleri ulaştırılıyor. Türkiye'deki 250'ye yakın temsilciliğimiz kampanyalarımıza yoğun şekilde destek verdi. Kilis'te depolarımız ve koordinasyon merkezlerimiz oluştu. Koordinasyon merkezimizde yurt içinde barınan ve Suriye'nin içerisinde kalan halka yönelik yardım faaliyetlerimizi koordine ediyoruz. Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurduğumuz tam otomatik fırınlarda ürettiğimiz 200 bin ekmeği, 6 yıldır Suriyeli kardeşlerimize ulaştırmaktayız. Bu kapsamda aylık 2 milyona yakın ekmek, ürettiğimiz yemeklerle beraber Suriye'nin İdlip ve Azez kırsalındaki 23 kampta ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor."

- 21 bin kişilik 2 çeşit sıcak yemek servisi yapılıyor

Sarıyar, dernek üyelerinin ve gönüllülerin yıllardır Suriye'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayarak gece gündüz demeden muhacirlere ensar olmanın gayretiyle çalıştığını aktardı.

Yurt genelinde 12 bölgede depo kurulduğunu ve gelen yardımların buralarda tasniflerinin yapılarak Kilis ve Reyhanlı üzerinden Suriye'deki 23 kampa ulaştırıldığını anımsatan Sarıyar, bunun yanında bölgeye günlük 21 bin kişilik 2 çeşit sıcak yemek servisi yaptıklarını anlattı.

Sarıyar, dağıtım yapan ekiplerin girdikleri kamplarda ihtiyaç sahipleriyle görüşerek bir sonraki günkü yemek çeşitlerini belirlediğini ifade ederek, yapılan çalışmaların bir başka ekip tarafından belirli aralıklarla da denetlendiğini kaydetti.

Yapılan denetimlerin ardından gelen bilgiler ışığında kapasite artışı, menü güncellemesi gibi adımların atıldığını aktaran Sarıyar, "6 yıl çok uzun bir zaman. Belki insani yardım organizasyonu olarak dünyada en uzun süreç olarak Suriye çalışmalarını gösterebiliriz. Tamamen bağışlarla dönen bir yardım organizasyonunun 6 yıldır bu faaliyeti sürdürmesi çok güç. Biz ilk başladığımız günden şu ana kadar kalitemizden hiçbir zaman ödün vermeden tamamen insan odaklı hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar, yılda 8 milyon Suriyeliye yardım ulaştırma imkanı bulduk." diye konuştu.

Sarıyar, düzenli yardımların yanında yapılan toplu dağıtımlarda ise bölge insanına temizlik malzemesi, hijyen paketi, battaniye ve kıyafet desteği de sağladıklarını sözlerine ekledi.

AA