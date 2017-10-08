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Yılın Başarılı Gazetecileri' Yarışmasında Dha Muhabirlerine Ödül

Yılın Başarılı Gazetecileri' Yarışmasında Dha Muhabirlerine Ödül

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2017 Pazar 13:00
Yılın Başarılı Gazetecileri' Yarışmasında Dha Muhabirlerine Ödül

Diyarbakır Muhabiri Felat Bozarslan ile  Şanlıurfa Muhabiri  Ali Leylak ödüllerini aldı.

GGC'nin Merkez  Yenişehir İlçesi'ndeki lokalinde düzenlenen törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı eski Yardımcısı  Kutbettin Arzu,  AK Parti  DiyarbakırBaşkanı Muhammed Akar,  CHP  Diyarbakır İl Başkanı  Mehmet Sayın,  HDP  Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara,  Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel,  Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Mehmet Ali Dim,  Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı  Ahmet Sayar,  Dicle EDAŞ Genel Müdürü  Murat Karagüzel, DOGUNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç ve basın mensuplarıyla yakınları katıldı.

Konuşmalardan sonra geçilen ödül töreninde, yazılı haber dalında  DiyarbakırMuhabiri Bozarslan'a 'Dramı bitmeyen çocuk gelin' haberiyle birincilik,  ŞanlıurfaMuhabiri Leylak'a ise ' Şanlıurfa'da 5 kişilik aile gardıropta yaşıyor' haberiyle ikincilik ödülü verildi.

 

(sondakika.com)

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