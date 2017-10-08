Yılın Başarılı Gazetecileri' Yarışmasında Dha Muhabirlerine Ödül

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2017 Pazar 13:00

Diyarbakır Muhabiri Felat Bozarslan ile Şanlıurfa Muhabiri Ali Leylak ödüllerini aldı.



GGC'nin Merkez Yenişehir İlçesi'ndeki lokalinde düzenlenen törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı eski Yardımcısı Kutbettin Arzu, AK Parti DiyarbakırBaşkanı Muhammed Akar, CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Mehmet Ali Dim, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Dicle EDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, DOGUNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç ve basın mensuplarıyla yakınları katıldı.



Konuşmalardan sonra geçilen ödül töreninde, yazılı haber dalında DiyarbakırMuhabiri Bozarslan'a 'Dramı bitmeyen çocuk gelin' haberiyle birincilik, ŞanlıurfaMuhabiri Leylak'a ise ' Şanlıurfa'da 5 kişilik aile gardıropta yaşıyor' haberiyle ikincilik ödülü verildi.

(sondakika.com)