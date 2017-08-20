Yılmaztekin, Başbakan İle Singapur Ve Vietnam'da

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 19:18

Türkiye-Vietnam Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur ve Vietnam’a bir dizi ziyaretler düzenleyecek olan Başbakan Binali Yıldırım’a eşlik ediyor. Yılmaztekin, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, Başbakan Yıldırım’ın bu ziyaretinin, Türkiye’den Vietnama ilk kez bir Başbakan ziyareti gerçekleşecek olması bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yılmaztekin, 20 Ağustos’ta başlayan ziyaretlerin 24 Ağustos’a kadar süreceğini bildirdi. Türkiye ile Vietnam arasındaki ilişkilerin başta ekonomi ve ticaret olmak üzere her alanda geliştiğine dikkati çeken Milletvekili Yılmaztekin, Türkiye’nin gönül coğrafyaları ile son 15 yılda yakın ilişki ve işbirliği kuran bir ülke olduğunu ifade ederek, “20 Ağustos’ta başbakanımızla birlikte başlayan ve 24 Ağustos’a kadar devam edecek programımız kapsamında, Singapur ve Vietnam’a bir dizi ziyaretlerde bulunacağız. Bu ziyaretlere Parlamentolar Arası Vietnam Dostluk Grubu Başkanı olarak şahsım adına elimden gelen katkıyı sunmaya çalışacağım. Türkiye gönül coğrafyaları ile son 15 yılda yakın ilişki ve işbirliği kurmuş bir ülkedir. Vietnam, Singapur gibi ülkelerle aramızdaki mesafeler, gönlümüze girememiştir. Bu bağlamda ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Milletvekili Yılmaztekin, meclis tarihinde ilk kez 2017’de kendisi tarafından oluşturulan Vietnam Dostluk Grubu olarak, bu ülke ile yakın işbirliği ve bölgeye olan ilginin artarak devam edeceğini bildirdi. TBMM bünyesindeki ülkelerarası dostluk gruplarının önemine de dikkati çeken Yılmaztekin, “Bu gruplar, parlamenter diplomasi çerçevesinde parlamenterlerin ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirme, çeşitli konularda işbirliği ve görüş alışverişinin sağlanması, iki dost ülke parlamentoları arasında yakınlaşma, parlamento üyelerinin tanışması ve ülkelerin tanıtımı için karşılıklı resmi ziyaretler düzenleyerek uluslararasındaki dostluğun geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan karşılıklı diplomatik münasebetleri kapsamaktadır" şeklinde konuştu.

(Milliyet.com.tr)