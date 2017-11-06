Yılmaztekin işten çıkartılmaları konuştu

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2017 Pazartesi 10:00

Yılmaztekin yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bilindiği üzere Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin kaldığı Akçakale Süleyman Şah kampında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hizmetli, tercüman ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere ihaleye çıkılmış, ihaleyi kazanan şirket de bu ihtiyaçlar için hizmetli ve tercüman olarak 400 kişi, güvenlikçi olarak da 300 kişi işe almıştı.

Sözleşme süresinin sona ermesini müteakip AFAD tarafından yeni bir ihale yapılmış ve ihaleyi kazanan yeni firma, aynı hizmeti; tercüman ve hizmetli için 250, güvenlikçi için de 230 kişi ile verme konusunda taahhüt de bulunmuştur. Mevcut tabloda 220 kardeşimizin işsiz kalmasına bağlı olarak bir mağduriyet ortaya çıkmıştır.

Bölgemize yaptığımız mutad ziyaretler neticesinde öğrendik ki; yüklenici firma sadece kendi menfaatlerini düşünerek hayatını bu işten aldığı parayla idame ettirmeye çalışan işçiler ile, verdiği emek karşısında aldığı ücrete güvenerek uzun vadeli borç yüküne girmiş kardeşlerimizi mağdur etmekte.

Yaklaşan kış şartlarına bağlı olarak iş bulma imkânının azalması ve mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına Sayın Başbakanımız ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bizzat görüşüp, sorunun acil çözümü noktasında yardım istedik.

Konuyu yetkili makamlara taşımamızla birlikte; sözleşmede yer alan “iş artışı” hükmü çerçevesinde 230 olan güvenlikçi sayısı 262’ye, 250 olan hizmetli ve tercüman sayısı 300’e çıkartılmıştır. Hiçbir kardeşimizin işsiz kalmasına gönlümüz razı olmayacağından diğer kardeşlerimizin de işlerine iadesi konusunda girişimlerimiz devam etmekte olup, netice alıncaya kadar da çabamız sürecektir.

Şanlıurfa’nın Ankara’daki bir temsilcisi olarak yaşanan mağduriyetlerin çözümü için nereye gitmek, kiminle görüşmek gerekiyorsa ben ordayım diyen Yılmaztekin; “Bölgemin halkı onların haklarını savunayım, sorunlarına çözüm bulayım diye beni Ankara’ya gönderdi, bu yüzden gerekirse sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına sokarız” dedi. Yaptığımız hiçbir iyiliği de alkışlanmak için değil, hemşehrilerim her şeyin en iyisine layık olduğu için yaparım diyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin; Bölgemin insanı günlük siyasete malzeme yapılmayacak kadar değerlidir benim için dedi.

kaynak: ruhahaber.com