Yılmaztekin oy sandıklarıyla yurda döndü

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2017 Perşembe 15:43

AK Vekil Yılmaztekin’in 11 Nisan sabahı 07.10'da başlayan yolculuğu kesintisiz olarak 22 saat sürdü ve 12 Nisan sabahı 05.50 sularında Ankara Esenboğa Havalimanına inilerek oy torbalarının teslim edilmesiyle son buldu.

Sabah saatlerinde Ankara'ya dönen Yılmaztekin ve diğer parti yetkilileri oy torbalarını tutanak ve imza karşılığında Ankara Ticaret Odası Kongre salonunda hazırlanan özel bölmeye teslim ettiler.

Avrupa basını yurtdışındaki oy kullanmaları takip etti

Konuyla ilgili TRT Haber, Ülke TV ve A Haber'e açıklamalarda bulunan ve Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşlarının yurtdışı temsilciliklerdeki oy verme işlemini yakından takip ettiklerini, oy torbalarının teslim alındığı ana kadar Avrupa basınının yayınlar yaptığına dikkat çeken AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 Nisan günü Şanlıurfa'da düzenlenen buluşmaya, Yurtdışı görevinde olması sebebiyle katılamadığını belirterek, “Almanya'nın Berlin, Hamburg ve Hannover temsilciliklerinden oy torbalarının alınmasıyla başlayan zorlu görev İngiltere oyları için Londra, Danimarka oyları için Kopenhag'la devam etti ve İsveç'in Stokholm şehrinden alınan torbalarla son buldu. Memleketimde Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olamamak benim için şanssızlık ve burukluk oldu. Ancak Şanlıurfalı hemşehrilerimin Reis-i Cumhurunu bağrına bastığını görünce gurur duydum” dedi.

AK Vekil Yılmaztekin, ayrıca bu görevi hakkıyla ifa etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “İnşallah 16 Nisan akşamı bu mutluluk daim olacaktır. Çok şeffaf bir süreçle bu vazifeyi tamamladık. Herşey olması gerektiği gibi oldu” diye konuştu.

Yılmaztekin ayrıca, vakit kaybetmeden hakikati anlatmak üzere kalan 3 gün için sahalara döneceğini de söyledi.

Yurtdışı oyları Türkiye’de

Yurtdışından getirilen oy torbaları 16 Nisan akşamı Türkiye'de ki oy verme işlemleri sona erene kadar burada tutulacak. Torbaların güvenliği, anahtarları her siyasi partinin temsilcilerinde bulunan farklı farklı kilitlerle sağlanıyor. Oyların sayılacağı 16 Nisan akşamı 4 siyasi parti temsilcileri bir araya gelerek bütün kilitleri açıp oy verme işlemlerini başlatıyorlar.

(sondakika.com)