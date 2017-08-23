Yılmaztekin Uzak Doğululara Rabia İşaretini Öğretti

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 00:55

Singapur'da resmi ziyaretlerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin, dünyaca ünlü Singapur Ulusal Orkide Bahçesi'ndeki gezisi sırasında karşılaştıkları Çİn ve Japonların zafer işareti, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'in devreye girmesiyle “Rabia” işaretine dönüştü.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 köşe yazarı ünlü gazeteci Mehmet Acet, Başbakan Yıldırım'ın Singapur ziyaretinin ayrıntılarını köşesine taşıdı.

Acet'in yazısında yer alan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, her yıl 5 milyondan fazla ziyaretçinin geldiği Singapur Ulusal Orkide Bahçesi'ni gezerken esprileriyle sıcak ve samimi bir ortamın yaşanmasını sağladı.

Aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'in de bulunduğu beraberindeki heyetle bahçeyi gezen Başbakan Binali Yıldırım’ın son derece neşeli olduğu gözlendi. Mütevazı kişiliği ile bilinen Başbakan Yıldırım, bahçede karşılaştığı Çin ve Japon turistlere gülerek, “Çin ve Japonya iyi bir araya gelmişsiniz” dedi.

Başbakan Yıldırım, kendisini ilgiyle izeleten ancak yaklaşmakta çekimser davranan turistlere bu kez, “Benimle fotoğraf çektirmek ister misiniz?” diye sorunca onları cesaretlendirdi. Başbakan Yıldırım’ın teklifine sevinç çığlıklarıyla karşılık veren turistler, fotoğraf çekilirken zafer işareti yapınca, kıvrak zekasıyla bilinen genç milletvekili Kemalettin Yılmaztekin devreye girdi. Yılmaztekin, turistlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık yaptığı ve “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlamına gelen Rabia işareti yaparak, aynı şekilde poz vermeleri için işaretle komut verdi. Turistler bunun üzerine anlamını bilmeseler de Rabia işareti yaparak, neşe içinde poz verdiler.

Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet, zinde ve neşeli başladıkları bahçe gezisini samimi bir ortamda sohbet ederek tamamladılar.