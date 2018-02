Yılmaztekin'den Afrin değerlendirmesi

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 17:36

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, teröristlerin ve onların destekçilerinin sınırın sıfır noktasında Türkiye’ye karşı savaşacak yandaş bulamadıklarını belirtti. Yılmaztekin, mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sevgisi taşıyan insanların bugün zalimlikle karşılaştıklarını belirterek, “Biz o insanlarla 100 sene önce aynı ülkedeydik. Emperyalist birileri eline cetveli alıp böldüğünde yüreklerimizi bölemedi. Cetvel ile haritaları bölenler, yürekleri asla bölemeyecek. Zafer ancak inananlarındır” dedi.



Milletvekili Av. Yılmaztekin, TRT Radyo Haber’de yayınlanan “Mercek” programında, Belma Şahaner’in konuğu olarak, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yılmazekin, Zeytin Dalı Harekâtında şehit olan vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek konuşmasına başladı. Yılmaztekin, GEAH’te tedavi gören gazileri ziyaret ettiğinde, onların “Bizim bir an önce ayağı kalkıp, arkadaşlarımızın yanına dönmemiz gerekir” dediklerini anımsatarak, yaşadığı duyguları dile getirdi.



Akçakaleli bir hemşerisinin de aralarında bulunduğu gazileri ziyareti sırasında anlattıklarından söz eden Yılmaztekin, “Gazi kardeşlerimiz, ‘bizim girdiğimiz bölgelere kilometrelerce öteye sadece uzaktan atış yaptığımızda darmadağın olarak kaçıyorlar. Allah’ın izniyle zafer bizim’ diyorlar. Biz milletçe de buna inanıyoruz” şeklinde konuştu.



HİÇBİR ZAMAN İŞGALCİ OLMADIK



Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Afrin’de işgalci olmadığını vurgulayan Yılmaztekin, “Tarihimizde de böyle bir şey yok. Biz hiçbir yere başkaları gibi kan ve gözyaşı götürmedik. Biz mazlumları ezmek için değil umut olmak için gidiyoruz. Zeytin Dalı Harekatımız da bir umut harekatıdır. Afrin’i Afrinlilere teslim etmek için yapılan bir harekattır. Fırat Kalkanında oluşturulan güvenli bölgeyi nasıl ki oranın gerçek sahibi olan mazlumlara teslim ettiysek, Afrin’de de böyle olacaktır. Bu harekât, küresel teröristlerin ve onların taşeronlarının orada kurmak istedikleri terör devletini engellemek üzere yapılan bir umut operasyonudur. Afrin’e sefer, bizim üzerimize düşen yükümlülük, zafer ise Allah’ın vaadidir.”



EN FAZLA SURİYELİ BARINDIRAN ŞEHİR



Yılmaztekin, Türkiye genelinde en fazla Suriyeli barındıran memleketi Şanlıurfa ile ilgili bir soruyu cevaplandırırken, “Suriyeli kardeşlerimize sadece kapılarımızı değil gönüllerimizi, yüreklerimizi de açtık” dedi.



Şanlıurfa’nın nüfusunun 2 milyon, Suriyeli misafirlerin mevcudunun 600 bin, yani dörtte birinden fazla olduğunu, seçim bölgesindeki ilçelerden Akçakale’nin nüfusunun 110 bin civarında, Suriyeli nüfusun ise 125 bin olduğunu vurgulayan Milletvekili Yılmaztekin, “Yani ilçe nüfusundan fazla Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunları sayılarla ifade etmek kolay, ama yüreğin genişliğini ifade etmek hakikaten yetersiz kalır. Fakat, oradaki misafirlerimizin temennisi bir an önce güvenli bölge oluşturulup kendi ülkelerine dönmektir. Bütün dünya kendilerine kapılarını kapatıp, zulmederken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bu kadroların kendilerini sahiplendiğini, umut olduğunu her zaman dile getiriyorlar” dedi.



SINIRIMIZA TEL ÖRGÜYÜ ÇEKENLER YÜREKLERİMİZE ÇEKEMEMİŞLER



Memleketi Akçakale ilçesi ile Suriye tarafındaki Tel Abyad ilçesi arasında 50 / 100 metre mesafe olduğunu vurgulayan Milletvekili Yılmaztekin, şöyle devam etti: “Oradan bir tel örgüyle zamanında gelmiş ayırmış. Tabi bu tel örgüler konuluncaya kadar orası bizim topraklarımızdı, yani 100 sene önce oralar bizimdi. Oraya tel örgüyü çekenler yüreklerimize çekememişler. Biz o insanlarla 100 sene önce aynı ülkedeydik. Emperyalist birileri eline cetveli alıp böldüğünde yüreklerimizi bölemedi. Cetvel ile haritaları bölenler, yürekleri asla bölemeyecek. Küresel teröristlerin, PKK’lıların, Amerika’nın bu insanlardan öç almak istemelerinin sebebi onların yüreklerindeki Recep Tayyip Erdoğan sevgisi.”



YÜREĞİN HAYKIRDIĞINI SÖZLE İFADE EDEMEZSİNİZ



Yüreklerinde Recep Tayyip Erdoğan sevgisi taşıdıkları için sınırın ötesinde işkencelere ya da fiili durumlara maruz kalan insanların yaşadıklarından da örnekler veren Milletvekili Yılmaztekin, “Bunlar öğretmeyle olacak şeyler değil. Bunlar yüreğin haykırdığı sözler. Onlar, Cumhurbaşkanımızı yürekten seviyorlar ve bağlılar. Ama yüreğin haykırdığını sözle ifade edemezsiniz. Yani bu sevgiyi sözlerle ifade etmek mümkün değil. Biz onlar için hakikaten bir umuduz. Cenab’ı Hak bize bu misyonu yüklemiş. Mazlumların duaları bizimle. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bizi mazlumların duaları ayakta tuttu” dedi.



KUDÜS OLAYI



Yılmaztekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasının ardından Türkiye’nin bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu ve BM’de anlattığını belirtti. Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 evet oyuyla kabul edildiğini hatırlatan Yılmaztekin, Kudüs konusunda ABD’nin aleyhine karar çıkarmasının baş aktörünün Türkiye olduğunu anlattı. Yılmaztekin, “Bu karar sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin başarısıdır. İnsan hakları adına hukuku savunarak biz bir mücadele verdik ve dünya bunu gördü” diye konuştu.



GÜCÜN HUKUKU DEĞİL, HUKUKUN GÜCÜ



Gücün hukuku değil, hukukun gücünün galip geleceğinin altını çizen Milletvekili Yılmaztekin, “Biz İnsan hakları adına hukuku savunarak bir mücadele verdik. Dünya ; vicdan kör ve sağır değilse bunu görmek zorunda. Amerika’ya da senin gücünün hukuku her tarafta yürümeyecek hukukun gücü sana karşı üstün gelmiştiri ispatladık” dedi.



MAZLUMLARIN AHI, DÜNYAYI KENDİ ÇİFTLİĞİ SANAN AMERİKA’NIN YANINA KALMAYACAK



Amerika’ya da ‘senin hukuk gücün her yerde yürümeyecek adalet sana üstün gelmiştir’ mesajının verildiğini vurgulayan Milletvekili Av. Yılmaztekin, “Afrin’deki harekatımız da Allahlın izniyle başarıyla sonuçlanacak. Ondan sonraki süreçte ki hedeflerimizden bir tanesi de Münbiç. Afrin’den sonra Münbiç’i de asıl sahiplerine teslim edeceğiz Allah’ın izniyle. Mazlumların ahı, Dünyayı kendi çiftliği sanan Amerika’nın yanına kalmayacak” ifadelerine yer verdi.



AFRİN’DEN SONRA SIRA MÜNBİÇ’TE



Afrin’den sonraki hedef olan Münbiç’in tam bir kavşak noktası olduğuna dikkati çeken Yılmaztekin, şöyle konuştu:



“Orada Amerika kendi eliyle yetiştirdiği teröristlerini yalnız bırakmadığını dünya kamuoyuna göstermeye çalışıyor ama biz de kararlılığımızı gösteriyoruz orada. ‘Siz istediğinizi yapın bu coğrafya bizim, sen 15 bin kilometre öteden gelip burada insanların hayatları ile oynamayı şımarık tavırla yürütüyorsan biz burada adaletin terazisini temsil eden insanlar olarak kendimizi de mazlumları da bölgemizi de coğrafyamızı da bu zalimlerin elinden kurtarmayı başaracağız’ mesajını veriyoruz.



KİLİT NOKTA TEL ABYAD



Sonrasında bir diğer kilit noktası olan Tel Abyad şundan dolayı önemli ; Orası Kobani ile Rasulaym arasında. Rasulaym bizim Ceylanpınar ilçemizin tam karşısında. Rakka’ya giden 70 -80 kilometrelik yolun üzerindeki kilit noktası Tel Abyad. Allahlın izniyle Türkiye Cumhuriyeti gerekli hamleleri yaptıktan sonra biz buradaki terör koridorunun ve teröristlerin belini orada kırmış olacağız.”



NEDEN TEL ABYAD VE RAKKA?



Tel Abyad ve Rakka’yı tutma sebeplerinden birisinin petrol mü olduğu yolundaki bir soru üzerine Milletvekili Yılmaztekin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Petrol sebeplerden sadece bir tanesi. Tel Abyad ve Münbiç’in üzerinde durma sebepleri Rakka ve Aynularab Bölgesine bizi geçirtmemek. Oradaki teröristleri petrolle şımartıp ağızlarına bal çalmanın yolunu keseceği. Amerika’nın tırlarla gönderdiği silahın büyük bir kısmı Tel Abyad bölgesinde şu anda. Bunu da biliyoruz. Bu noktada onların orada gönderdiği silahların önemi yok. Çünkü altyapı açısından yandaş bulamazlar. Orada Müslüman Kürtleri de göç ettirdiler. Onlar Suruç’a, Akçakale’ye geldi. Berduş, ateist küçük bir kitleyi tuttular.



7 Haziran 2015 seçimlerinden bir hafta sonra Tel Abyad normalde DAEŞ’in elindeydi, Amerika sözde bombaladı. 20 kişilik DAEŞ’liler anahtar teslim 20 kişilik bir PYD’li gruba teslim ettiler. Tel Abyad dediğimiz bölgenin merkez nüfusu 25 - 30 bin. Tüm bölge 250 bin nüfusa sahip. 250 bin kişilik bölgeyi 20 kişilik bir PYD’li guruba verdi DAEŞ. Buradaki tezgâhın büyüklüğünü görmek ve DAEŞ’in de Amerika’nın bu terör örgütüne destek veren ülkelerden olduğunu ifade etmek için bu örneği veriyorum. DAEŞ’lileri Afrin’de hapisten salıp ‘Türk ordusuna karşı savaşın’ demeleri de bunun ifadesi.



Rakka’yı boşaltırken DAEŞ’ten sözde teslim aldıkları Rakka’da da DAEŞ’lilere tırlarla silahları alıp gidin diyerek şehri boşaltmaları da bunların oynadığı oyunun bir sahnesi. Ayrı ayrı bölgelerde sahnelenen piyesler bunlar. Bunların avantajları silah olması, dezavantajları ise arkalarından yürüyecek kimsenin olmaması. Bölgenin büyük kısmı Türkiye’yi seviyor. Arap aşiretleri var Türkmenler var ve oranları yüzde 95 - 96 civarında. ‘Bize işaret verin bu teröristleri kovmaya hazırız’ diyen bir coğrafyadan bahsediyorum.”



AK PARTİ – MHP İTTİFAKI



Milletvekili Yılmaztekin, AK Parti ile MHP arasındaki ittifakı konusundaki bir soru üzerine ise, 2019’da yapılacak seçimlerin önemine işaret etti. Bu ittifakın ülkemizdeki birliğin göstermek ve dünyaya mesaj vermek açısından büyük önem taşıdığını bildirdi. Bu ittifaka başka partilerin de katılacağını ifade eden Yılmaztekin, “Hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği hem de belediye seçimlerine bu şekilde gideceğiz” dedi.



TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi de olan Milletvekili Yılmaztekin, bu ittifakın içeriği ile ilgili soru üzerine ise bu konuda Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlığın açıklamaya yapabileceğini ifade etti. Ak Parti’nin sadece siyasi parti olmadığını vurgulayan Yılmaztekin, konuşmasını, “Bize Cenab-ı Allah öyle bir misyon yüklemiş ki 1.500 yıl öncesinden gelen bir misyonla hareket ediyoruz, yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz. Allah’ın izniyle zafer bizim olacaktır” sözleriyle tamamladı.