Yılmaztekin’den çiftçilere su müjdesi

Giriş Tarihi: 26 Mart 2018 Pazartesi 13:46

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Kemalettin Yılmaztekin, çiftçilere 27 Mart Salı günü Harran Ovası Sulama Kanalı’ndan su verileceğini müjdeledi.



Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin konuyla ilgili yakınmaları üzerine harekete geçen Kemalettin Yılmaztekin, sorunu Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu ile paylaştı. Bakan Eroğlu ile görüşmeleri sonrası Harran Ovası Sulama Kanalı’ndan su verileceğini duyuran Yılmaztekin, “Mevsimin kurak geçmesi nedeniyle şu ana kadar üç kez ekinlerini sulaması gereken çiftçilerimiz maalesef bu işlemlerini yapamadı. Çiftçilerimizin bu sorununu Bakan Veysel Erdoğlu’na illetim. Harran Ovası Sulama Kanalı’ndan su verilmesi talimatını veren Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizin yüzünü güldürecek bu kararın hayırlı olmasını ve bereket getirmesini diliyorum.”dedi.