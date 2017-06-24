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Yılmaztekin'den Cumhurbaşkanın Ziyareti İle İlgili Açıklama

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, referandumda Türkiye rekoru kıran seçim bölgesi Harran ve Akçakale’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı teşekkür ziyaretinin, büyük bir vefa örneği olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 19:38
Yılmaztekin'den Cumhurbaşkanın Ziyareti İle İlgili Açıklama

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Faruk Çelik'in görevlendirmesiyle, Cumhurbaşkanının  Şanlıurfa ziyaretini koordine eden  AK Parti  Şanlıurfa  Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bölgeye yaptığı ziyareti değerlendirerek büyük onur ve şeref duyduklarını ifade etti.

Yılmaztekin, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz hem 16 Nisan'da destan yazan hem de stratejik konumu itibariyle ülkemiz açısından önemli bir noktada bulunan bölgemize bir vefa ziyareti düzenledi. Kendilerine hürmetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Allah ondan ve onun davasına hizmet edenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Seçim bölgesi olan  Akçakale ve  Harran'da 16 Nisan'da alınan sonuçlarla büyük bir başarı elde eden,  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın  Şanlıurfa programıyla da yakından ilgilenen ve koordinasyonunu yürüten  Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Cumhurbaşkanının işaret ettiği konuya dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız  Ceylanpınar'dan sonra  Akçakale'ye gelerek halkımıza bir hitapta bulundu.  Akçakale liderini, Reis-i Cumhurunu bağrına bastı.  Suriye sınırının yanı başındaki bu topraklar devletine, milletine ve reisine sadakatini bir kez daha ortaya koydu. Bugün  Akçakale'den yükselen ses, 15 Temmuz gecesi sınırın öte tarafında bekleyen terörist bozuntularına en gür cevap olmuştur" dedi.

Harran'da kardeşlik sofrası

Milletvekili Yılmaztekin,  Akçakale programının ardından beraberindeki heyetle  Harran'a geçen  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, burada Hayati Harrani'nin kabri başında kurulan dev iftar programına katıldığını ve halkın büyük bir coşku ile kendisini karşıladığını anımsattı. Bölge halkının her zaman için hiçbir karşılık beklemeden devletine ve liderine sadakat gösterdiğini, her zaman için devletinden yana saf tuttuğunu vurgulayan  Milletvekili Yılmaztekin, "Bu ziyarette seçim bölgesindeki halkımın sadakatine bir kez daha tanık olduk. İnsanlar ramazana, kavurucu sıcaklara aldırış etmeden meydanları doldurmuşlardı. Hem  Ceylanpınar'da,  Akçakale'de hem de  Harran'da Cumhurbaşkanımıza yoğun bir hasret ve ilgi vardı. Hamd olsun halkımız çok başarılı bir sınav verdi. Bu coşkuyu ve kardeşlik ruhunu ortaya koyan kıymetli hemşehrilerime en içten muhabbetlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu.

 

 

(sondakika.com)

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