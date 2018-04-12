Yine kadın cinayeti! Otomobilde öldürdü

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2018 Perşembe 12:47

İddiaya göre, kız arkadaşı Esen D. (26) ile buluşup birlikte yemek yiyen Bekir Y. (31) daha sonra kiralık olduğu kaydedilen otomobile kız arkadaşını da alarak dün gece saatlerinde dolaşmaya çıktı. İddialara göre ilk anda belirlenemeyen bir nedenden dolayı ikili arasında başlayan tartışma üzerine Bekir Y., otomobili Emlak Konutları Mevkii Önerler yolu üzerinde boş bir araziye çekti. İkili arasında tartışma burada da devam edince, Bekir Y, yanında taşıdığı tabancayla Esen D. adlı genç kadına iki el ateş etti. Kurşunlardan biri kafasına diğeri de boynuna isabet eden Esen D. olay yerinde hayatını kaybederken Bekir Y. öldürdüğü kız arkadaşını ve kiralık olduğu belirlenen otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.

Boş arazideki otomobili görenlerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından Esen D.’nin cesedi incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayın ardından İstanbul’a kaçtığı tespit edilen Bekir Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA