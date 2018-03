Yoğun İlgi Gören Oryantiring Heyecanı Sona Erdi

Giriş Tarihi: 12 Mart 2018 Pazartesi 14:44

11 Nisan Spor Kompleksinde gerçekleşen Oryantiring yarışmasına kızlardan 130 sporcu katılırken erkeklerden ise 140 sporcu katıldı.



Yoğun ilgi gören yarışmada sporcular ellerindeki harita ve pusulalarla 11 Nisan Spor Kompleksinin etrafında belirtilen noktaları tek tek arayarak kıyasıya mücadele etti.



Parkurunu en hızlı şekilde bitirmek için koşarak soluk soluğa kalan sporcular parkur bitiminde takım arkadaşlarının alkışlarıyla moral buldu. Mücadelenin sonunda Genç Kızlar A ve B Takımında Şehir As. Halil Kanat Anadolu Lisesi, Genç Erkekler A ve B Takımında Tes-iş Anadolu Lisesi, Yıldız Kız, Yıldız Erkek ve Küçük Kız Takımında Halilurrahman Ortaokulu, Küçük Erkek Takımında Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu il birincisi oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Şube Müdürü Murat Önen, Şube Müdürü Murat Bağış, İlçe Müdürleri ve Oryantiring hakemleri takdim etti.



Oryantiring müsabakalarında dereceye giren okullar şöyle;



Genç Kızlar A Takımı;



1.Şehir As. Halil Kanat Anadolu Lisesi,

2-Tes-iş Anadolu Lisesi Genç Erkekler A Takımı;



1.Tes-iş Anadolu Lisesi, 2.Şair Nabi Anadolu İmam Hatip Lisesi,3.Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Genç Kız B Takımı;



1. Şehir As. Halil Kanat Anadolu Lisesi, 2.Tes-iş Anadolu Lisesi, 3.Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Genç Erkek B Takımı;



1.Tes-iş Anadolu Lisesi, 2.Şehir As. Halil Kanat Anadolu Lisesi, 3. Şair Nabi Anadolu İmam Hatip Lisesi Küçük Kız Takımı;



1.Halilurrahman Ortaokulu, 2.Özel Şan. Birey Ortaokulu, 3.Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu Küçük Erkek Takımı;



1.Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu, 2. Halilurrahman Ortaokulu, 3. Özel Şan. Birey Ortaokulu Yıldız Kız Takımı;



1.Halilurrahman Ortaokulu, 2.Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu, 3.Hüsnü Özyeğin Ortaokulu Yıldız Erkek Takımı; 1.Halilurrahman Ortaokulu, 2.Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu, 3.Hüsnü Özyeğin Ortaokulu, 4. Özel Şan. Birey Ortaokulu