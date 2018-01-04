Yolda bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 13:51

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Otoyol Bakim Şefliğinde görevli Ali Polat, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Mardin bağlantı yolunda kontrol yaptığı sırada bir cüzdan buldu.

Cüzdanı alan Polat, daha sonra Sarayönü Polis Merkezine gelerek polise teslim etti.

İçinde Suriyeli Khawla Al Jassem'e ait kimlik kartı, banka kartları, bazı belgeler ve 325 lira paranın bulunduğu cüzdanı tutanakla teslim alan polis, cüzdanı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, rutin yol kontrolü sırasında bulduğu cüzdanın birileri tarafından atıldığını ya da düşürüldüğünü söyledi.

Mesaisini tamamladıktan sonra cüzdanı teslim etmek için polis merkezine geldiğini anlatan Polat, "Cüzdanda bir kadına it belgeler ve bir miktar para vardı. İnşallah cüzdan sahibine ulaşır." dedi.

AA