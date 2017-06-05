Yolda Karşılaştığı Hasmı Tarafından Tabancayla Vuruldu

ŞANLIURFA'da yolda yürürken aralarında husumet bulunan F.M.'nin tabanca ile ateş etmesi sonucu bacağından vurulan 34 yaşındaki Ali İnan, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün gece Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. F.M. yolda karşılaştığı aralarında husubet bulunan Ali İnan'a yanındaki tabancayla ateş açıp koşarak kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunla bacağından yaralanan İnan, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahale ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
(sondakika.com)