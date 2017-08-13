Yonca Evcimik: Cinsellik Nefes Almak Kadar Doğal

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 17:40

53 yaşında ve 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yonca Evcimik, Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Genç erkeklerle aşk yaşayan ünlü şarkıcı, "Cinsellik çok önemli midir, olmazsa olmaz mıdır?" şeklinde soruya "Çok önemlidir. Olmazsa olmazdır! Cinsellik olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Cinsellik nefes almak kadar doğal" yanıtını verdi.

Sperm bankasından çocuk sahibi olabileceğini de belirten Evcimik, "İstesem şu an bile kim tutar beni? Dünya kadar sperm bankası var, alırım bir tane yaparım. Ne var? Kimsenin ne dediğini umursamam" şeklinde konuştu.

İşte o röportajdan bir kesit;

Tek gecelik ilişki yaşar mısınız?

Hayır, hep tek eşli ve uzun ilişkiler yaşadım. Sonra ilişkiler benim anladığım biçimden çıktı, değişti. Çoğu insan biseksüel olmuş, anlayamadığım şeyler. Ben de seçimleri belli, uzun vadeli şeyler yaşayan biri olarak aşkta zorlanıyorum. Her şey çok yüzeysel.

Hep genç erkeklerle birliktesiniz. Size mi yoksa paranıza mı geldiklerini nasıl anlıyorsunuz?

Onu anlamak biraz zor. Tabii sizden talep ettiklerine göre zaman içinde belli oluyor. Ama kendini yedirecek bir tip olmadığım için bana öyle yanaşan pek olmaz. Hiçbir erkek paramı yiyemez. Geçmişte para yedirdiğim olmuş mudur, evet.

Hayatınızda biri var mı?

Muhtelif! Meğer insan aynı anda birçok erkekten hoşlanabiliyormuş. Durumum öyle şu ara. Hayatıma henüz birini almadım. Aşık olur muyum, yeniden evlenir miyim bilmiyorum. Asla "asla" demiyorum!

Nasıl bir erkeğe aşık olursunuz?

Benden küçük olacak. Yaşıtımla olmuyor.



Anneniz kızıyor mu buna?

O da alıştı. Yaşıtlarımı görünce hak veriyor. "Yaşıtlarım da genç kızların peşinde, bunlara takılma" diyorum ona, ne yapayım.

Genç bir erkek sizde ne buluyor?

Samimi ve eğlenceli oluşum hoşlarına gidiyor. İçimi doğru keşfettiklerinde çok seviyorlar. Dibine kadar da aşık olurum. Genellikle önce karşı taraf bana aşık olur. Çapkınımdır ama oluruna bırakırım. Güzele bakmayı severim, sevaptır!



Jartiyerle, mayoyla sahneye çıkmış neredeyse ilk kadınsınız...

O yıllarda hiç tepki ya da tehdit almadım, daha özgürdüm. 'Bandıra Bandıra' şarkısı bile 'Siyaset Meydanı'nda gibi tartışılmıştı. 40'ıncı sanat yılım için de çok özel bir şov, müzikal tadında bir şey yapacağım! Ama asla soyunmam. Hayvan haklarına hizmet edecekse çırılçıplak soyunurum, o ayrı.

Yumurtalıklarınız hâlâ çalışıyormuş!

(Gülüyoruz) Evet, doğurganlığım yüzde 90'mış. Hormon kullanmıyorum. Bir gün menopoza da gireceğim, gayet normal.



Aniden çocuk sahibi olmak isteseniz...

İstesem şu an bile kim tutar beni? Dünya kadar sperm bankası var, alırım bir tane yaparım. Ne var? Kimsenin ne dediğini umursamam.

İyi de babası belli olmayacak; çocuk için zor değil mi?

Kadınlar kendileri için çocuk doğurur, karşıdaki için değil. Ayrıca biri olsa bile o adam bugün var, yarın yok!



Cinsellik çok önemli midir, olmazsa olmaz mıdır?

Çok önemlidir. Olmazsa olmazdır! Cinsellik olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Cinsellik nefes almak kadar doğal.

Hayatınızda biri var mı?

Muhtelif! Meğer insan aynı anda birçok erkekten hoşlanabiliyormuş. Durumum öyle şu ara. Hayatıma henüz birini almadım. Aşık olur muyum, yeniden evlenir miyim bilmiyorum. Asla "asla" demiyorum!

Nasıl bir erkeğe aşık olursunuz?

Benden küçük olacak. Yaşıtımla olmuyor.



Anneniz kızıyor mu buna?

O da alıştı. Yaşıtlarımı görünce hak veriyor. "Yaşıtlarım da genç kızların peşinde, bunlara takılma" diyorum ona, ne yapayım.

Genç bir erkek sizde ne buluyor?

Samimi ve eğlenceli oluşum hoşlarına gidiyor. İçimi doğru keşfettiklerinde çok seviyorlar. Dibine kadar da aşık olurum. Genellikle önce karşı taraf bana aşık olur. Çapkınımdır ama oluruna bırakırım. Güzele bakmayı severim, sevaptır!



Jartiyerle, mayoyla sahneye çıkmış neredeyse ilk kadınsınız...

O yıllarda hiç tepki ya da tehdit almadım, daha özgürdüm. 'Bandıra Bandıra' şarkısı bile 'Siyaset Meydanı'nda gibi tartışılmıştı. 40'ıncı sanat yılım için de çok özel bir şov, müzikal tadında bir şey yapacağım! Ama asla soyunmam. Hayvan haklarına hizmet edecekse çırılçıplak soyunurum, o ayrı.

Yumurtalıklarınız hâlâ çalışıyormuş!

(Gülüyoruz) Evet, doğurganlığım yüzde 90'mış. Hormon kullanmıyorum. Bir gün menopoza da gireceğim, gayet normal.



Aniden çocuk sahibi olmak isteseniz...

İstesem şu an bile kim tutar beni? Dünya kadar sperm bankası var, alırım bir tane yaparım. Ne var? Kimsenin ne dediğini umursamam.

İyi de babası belli olmayacak; çocuk için zor değil mi?

Kadınlar kendileri için çocuk doğurur, karşıdaki için değil. Ayrıca biri olsa bile o adam bugün var, yarın yok!



Cinsellik çok önemli midir, olmazsa olmaz mıdır?

Çok önemlidir. Olmazsa olmazdır! Cinsellik olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Cinsellik nefes almak kadar doğal.

(haber.com)