Yönetici Atamalarında Liyakat Esas Olmalıdır

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2017 Perşembe 00:07

Eksen Sağlık Bir Sen Genel Başkanı Arif Yaşar Sağlık da yönetici atamalarında liyakatin esas alınması gerektiğini söyledi.

Yaşar açıklamasında;

“ Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası revizyonu sonrası , bakanlığın tüm il teşkilatının başına tek kişinin getirilecek olması, tahmin edildiği gibi büyük bir hareketlilik ve kulis çalışmalarının başlamasına neden oldu. Mevcut koltuk sahipleri oturduğu koltuğu korumak için, koltuğun yeni talipleri o koltuğa oturmak için, kâh bir takım manevralar yaparak, kâh başkentin yollarını aşındırarak, mücadele vermektedir.

İnsanoğlunun yüzyıllar boyunca koltuk kavgası için nelerden vazgeçtiğini biliyoruz. Aslen tarih boyunca yapılan bütün savaşlar da koltuk için yapılmıştır. Maalesef bugün de gözümüzün önünde yaşananlar arasında hiçbir fark görünmüyor. Hatta bu koltuk kavgası adına kimlerin onurunu sattığını, kimlerin kaç kuruşluk olduğunu, yapılan hesaplarda insanlık onurunun nasıl yerlerde süründüğüne her alanda tanıklık ediyoruz.

Gerçek bir hukuk devletinde olması gereken, her zaman söylediğimiz gibi, atamalarda liyakat esas alınmalıdır. Liyakati olmadığı halde iltimas ve kayırma yoluyla bir yerlere gelen kişiden bu millete bir hayır gelmez. Özellikle sağlık sisteminde artık bu soruna bir çözüm bulunması gerekmektedir. Bu mesele siyasal ve bürokratik sistemin işleyişini, hizmet kalitesini ve bürokrasiye güven duygusunu tüketen sosyal bir sorundur. Atananların liyakat ve ehliyet sahibi kişiler olması başarı ve kalite bakımından katiyetle elzemdir. Bu mesele kamu hizmetinin yürütülmesinde çok kritik sorunlara sebep olmakta, telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Hiç olmazsa, şeffaf bir sınav yapılarak belli puanı geçen kişiler arasından seçilmesi daha uygun olacaktır. Koltuktan güç alan değil, koltuğa güç verecek, torpil tanıdık sahibi değil, şahsiyet sahibi kişilerin bu makamlara getirilmesi bize yakışan en güzel hareket olacaktır. Ülke olarak en büyük zafiyetimizin her alanda ehil olmayan kişilerin işbaşına gelmesi olduğunu defaatle dile getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu hususun bizim ülke olarak ilerleme ve başarı sağlamamızın önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyoruz.

Efendiler!

Oturduğunuz koltukların vebali ve hakkı vardır. Bu koltuklar milletin emanetidir. Bugün görevde olan devletlilerle yakın ilişkileriniz sizi bu vebalden kurtarmaz. Sağlık yöneticileri kısır koltuk kavgaları değil, vatandaşa daha iyi sağlık hizmetini nasıl verilebileceğinin derdinde olmalıdır. Her türlü hatanın telafisi olabilir. Fakat sağlığın telafisi mümkün değildir.

Eksen Sağlık Bir- Sen olarak yasal görevimiz ve ahlaki sorumluluğumuz gereği, atamaların tarafsız ve hakkaniyet ölçüsünde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağımızın ve takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.” Dedi.