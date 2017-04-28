YPG sınrda yine taciz ateşi açtı

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma 16:05

SURİYE'nin PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG denetimindeki bölgeden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki Aksoy Hudut Karakolu'na, bu sabah teröristlerce doçka ve roketatarlarla taciz ateşi açıldı. Sınır birliklerinin anında karşılık verdiği olayda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı, dün Akçakale İlçesi'ndeki Tekçe Hudut Karakolu'na taciz ateşinde bulunan 7 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe İlçesi arasındaki bölgede kalan Aksoy Hudut Karakolu'na, sabah saatlerinde Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Rasulayn kentindeki YPG'li teröristler tarafından üzerinde roketatar ve doçka konulan kamyonetle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, sınır hattında teyakkuzda bulunan birlikle anında karşılık verdi. Kısa süreli çatışmada kamyonetteki 11 terörist araçla birlikte etkisiz hale getirilip imha edildi.



TSK: 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Genelkurmay Başkanlığı'ndan da, saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, dünden bu yana 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Şanlıurfa ili Ceylanpınar İlçesi, Aksoy Hudut Karakolu'na sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmuştur. Hudutlarımıza yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 3'ü roketatarı kullanan, 8'i doçka silah yüklü araçta olan 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 27 Nisan 2017 tarihinde Şanlıurfa ili Akçakale İlçesi sınırında bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan olduğu değerlendirilen mühimmatla hudut tacizinde bulunulmuştur. Meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ve araca monteli bir Doçka silahının da imha edildiği öğrenilmiştir."



GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI



Türkiye sınırındaki hudut karakollarına yönelik YPG saldırılarının ardından sınır hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki bölgelerden dün birbiri ardına sınır hattındaki hudut karakollarına yönelik havan ve roketli saldırı düzenlendi. Dün akşama kadar Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki hudut karakolları da dahil 13 ayrı noktaya 15 saldırı yapıldı. Suriye'nin Telabyad bölgesindeki teröristlerin saldırısında Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'nda görevli bir asker hafif yaralandı. Aynı zamanda uzun namlulu silahla devam eden saldırıya sınır hattında görevli askerler ile topçu birlikleri anında karşılık verdi. Askerler, saldırıyı düzenleyen terör örgütü YPG'lilerin bulunduğu bölgeleri ateş altına aldı. Misliyle verilen karşılığın ardından çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.Akşam saatlerinde Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki YPG unsurları Ceylanpınar ilçesindeki Aksoy Hudut Karakolu'na yönelik roketli saldırı düzenledi. Kimsenin yaralanmadığı ve askerin anında karşılık vermesiyle saldırı püskürtüldü. PYD'nin silahlı kanadı YPG unsurlarının saldırısının ardından gözlerin çevrildiği sınır hattındaki kentlerden Şanlıurfa'da güvenlik önlemleri artırıldı.



CEYLANPINAR'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI



Dün teröristlerce hedef alınan hudut karakollarının bulunduğu Suriye'nin Telabyad kentine komşu Akçakale ve Rasulayn'ın karşısında bulunan Ceylanpınar ilçelerinde ise güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dün teröristlerce hedef alınan Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu yakınındaki hakim bir tepede zırhlı araçlarla önlem alan askerler, sınırın Suriye tarafını anlık olarak takip ediyor. Ceylanpınar'da da güvenlik güçlerince önlemlerini artıran askerler, sınır hattında sürekli olarak devriye görevi yapıyor.



SINIR 24 SAAT İZLENİYOR



Türkiye ile Suriye sınırına yapılan güvenlik duvarı ile de teröristlerin olası kaçak geçişleri önleniyor. Sınır hattında görevli olan ve eli tetikte 24 saat görev yapan askerler, kule ve kulübelerde Suriye'yi termal kameralar ile gözetliyor. Son günlerdeki saldırıların ardından askerler, İnsansız Hava Aracı ve drone'lar, aynı zamanda 360 derece kamera kaydı yapabilen zırhlı muharebe aracıyla sınır hattında sürekli devriye görevi yapıyor. Dün yapılan saldırıların ardından sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyarı anonsları yapılan ve kısa süreli tedirginlik yaşayan Akçakale ve Ceylanpınar sakinleri, gün içerisinde olumsuzluk yaşanmaması ile günlük yaşamlarını normal olarak sürdürmeye devam etti.

(sondadika.com)