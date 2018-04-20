YSK Kritik kararı yarın verecek

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 23:40

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli 100 bin imza konusuna ilişkin, “100 bin imza ile ilgili çıkacak bir uyum yasasını bekliyoruz. Çeşitli ihtimallere göre biz hazırlığımızı yaptık” dedi.

<br,>Güven, YSK'nın önünde basın mensuplarına 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçime ilişkin açıklama yaptı. “Yarından itibaren vermemiz gereken kararları vereceğiz” diyen YSK Başkanı Güven, verdikleri kararları da kamuoyuna duyuracaklarını belirterek gerçekleşecek seçimin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını diledi.



“HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK” Erken seçimde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan 100 bin imza konusuna ilişkin ise Güven, “100 bin imza ile ilgili çıkacak bir uyum yasasını bekliyoruz. Çeşitli ihtimallere göre biz hazırlığımızı yaptık. Meclisten çıkacak yasaya göre de genelgemizi hazırlayıp gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.





sozcu.com.tr