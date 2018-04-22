Ana Sayfa Siyaset YSK seçime girebilecek partileri açıkladı

YSK seçime girebilecek partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti, CHP, MHP, BBP, DP, BTP, SP, Vatan Partisi, İYİ Parti ve HDP’nin 24 Haziran’daki seçime girebileceğine karar verdi.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 17:56
YSK seçime girebilecek partileri açıkladı

YSK tarafından yapılan açıklamada; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan inceleme sonucunda 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş siyasi partilerin; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP) ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.

 

Bu kapsamda yapılan açıklamada, "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ile 2830 sayılı Siyasi Partiler Kanunun ilgili maddeleri gereğince seçime girebilmek için öngörülen şartları taşıyan partiler AK Parti, CHP, MHP, BTP, BBP, DP, HDP, SP, Vatan Partisi ve İYİ Parti olduğunun tespit edildiğine YSK tarafından karar verilmiştir" denildi.

 

 

iha

Ruha TV izlemek için tıklayın...
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz YSK başkanından seçim takvimi açıklaması!

YSK başkanından seçim takvimi açıklaması!
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık