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Yüksekdağ'ın Yargılanmasına Devam Edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Suruç ilçesinde yaptığı bir konuşmadan dolayı yargılanmasına devam edildi.

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:42
Yüksekdağ'ın Yargılanmasına Devam Edildi

Eski  HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Suruç ilçesinde yaptığı bir konuşmadan dolayı yargılanmasına devam edildi.

Figen Yüksekdağ'ın terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.  Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına başka bir suç nedeniyle  Kocaeli'de tutuklu bulunan Yüksekdağ katılmadı. Yüksekdağ, avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle de (SEGBİS) katılmadı. Avukatları,  Ankara'da görülen başka bir dava ile dosyasının birleştirmesi talebinde bulundu. Mahkeme,  Ankara'daki dava ile  Şanlıurfa'daki davanın birleştirilerek sanığın mahkemede hazır bulunmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık Figen Yüksekdağ hakkında Suruç ilçesinde yaptığı konuşmadaki "Sırtımızı YPG, YPJ ve PYD'ye yasıyoruz" sözleri üzerine "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 5 ile 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı.

 

 

(sondakika.com)

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