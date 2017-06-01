Yükselen Demir Fiyatları, Inşaatları Durdurdu

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2017 Perşembe 11:42

ŞANLIURFA Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal, yükselen demir fiyatları karşısında inşaat sektörünün çöktüğünü belirterek, yükselişe müdahale edilmemesi halinde 9 Haziran'da Türkiye genelinde iş bırakacaklarını söyledi.

Türkiye genelinde yükselen demir fiyatı Şanlıurfa'da da müteahhitleri olumsuz etkiledi. Doların düşmesine rağmen demir fiyatının yükselmesi inşaat sektörünü durma noktasına getirdi. Demirin karaborsaya düştüğünü ileri süren inşaatçılar, iş yapamaz hale geldiklerini söyledi. Karaköprü İlçesi'nde yapımı devam eden birçok inşaatta demir bulunmadığı için müteahhitler tarafından çalışmalara ara verildi. 9 Haziran'a kadar demirin fiyatında düşüş yaşanmazsa Türkiye genelinde Müteahhitler iş bırakma eylemi yapacak. Demirdeki fiyat artışına bir anlam veremediklerini ve binlerce işçinin işsiz kaldığını ifade eden Şanlıurfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal, 9 Haziran'da Türkiye genelinde iş bırakacaklarını belirterek şunları söyledi:

"16 Nisan'da yapılan referandum sonrası sektörde bir sıçrama bekliyorduk ama bu artan demir fiyatlarıyla birlikte bırakın sıçramayı, inşaat sektörü durma noktasına geldi. Türkiye'de ne değişti ki bu demir fiyatları bu kadar birden bire yükseldi? Dolara baktığımız dolar yükseldiğinde demirin yükselişini anlarız da, ama dolar şu anda düştüğü halde demir fiyatında yüzde 100'e yakın bir yükselme var. Bu da inşaat sektörünü durma noktasına getirmiştir. 9 Haziran'a kadar ithalatta bir verginin kaldırılması ile ilgili bazı şeyler söylendi. Demir fiyatlarıyla ilgili muhakkak bir düzenleme yapılacağı bizlere iletildi. Eğer ayın 9'una kadar bu demir fiyatında bir düzenleme olmazsa Türkiye genelinde eş zamanlı olarak inşaatları durdurma kararı aldık. Önümüzde 10 günlük bir süre var ve demir fiyatlarıyla ilgili müdahale edilmezse, müteahhitler bu pahalılıkla bu inşaatlara devam etme şansları yoktur. Yüzlerce projemiz var ve demir fiyatları yüksek olduğu gibi piyasada demir yok. Bundan 5 ay önce 1 lira 40 kuruş olan demir, bugün 2 lira 30 ve 40 kuruşa kadar çıkmıştır. Şanlıurfa ve Türkiye genelinde binlerce ve milyonlarca insanı etkileyecek bir durumdur. Şanlıurfa'da 100 bin insanı direk etkiledi. Şuan itibariyle bu şartlar düzelmez ise inşaat sektörü bitmiş ve çökmüştür."

'YÜZLERCE PROJE BEKLEMEDE'

Müateahhit Nazif Çimen de, demir bulamadıkları için işçileri eve gönderdiklerini ve inşaatta çalışmaları durdurduklarını kaydederek şöyle dedi:

"Demir fiyatının yüksek olmasından dolayı bütün inşaatlarımız şu anda durmuştur ve inşaat sektörü şuandan itibaren tamamen çökmüştür. İnşaatta çalışmaların durması Şanlıurfa'da binlerce insanın işsiz kalması demektir. Demir bulamıyoruz. Son bir yıl içerisinde demir fiyatında yüzde yüze yakın artış yaşandı ve inşaat sektörü tamamen çökmüştür."

Müteahhit Mustafa Aşıklıoğlu ise, tamamlanmayan projeler için demirdeki yükselişin durmasını beklediklerini anlatarak, "Elimizde yüzlerce proje bulunmakta ve bizler demir fiyatının düşmesini bekliyoruz. Demir fiyatı düşerse yeniden inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bu şartlarda inşaatlarda başlamamız mümkün değildir. Böyle giderse işçilerimiz işsiz kalacak ve hepsinin evleri ekmeksiz kalacaktır. Demir yok ve şuan demir karaborsa ve demir yokluğu inşaat sektörünü durma noktasına getirmiştir" diye konuştu.

(sondakika.com)