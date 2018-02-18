Yumruk Şekliniz Kişiliğinizi Ele Veriyor

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 00:19

Vücuttaki her detayın bir anlamı var. Yumruğumuzda bunlardan biri. Yumruğunuzun da kişiliğiniz hakkında ipuçları verdiğini biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken yumruğunuza bakmak ve aşağıdaki şekilleri incelemek. Hangisi sizinki?

1- BAŞ PARMAĞINIZ DİĞER PARMAKLARIN ALTINDA KALIYORSA

İnsanların hakkınızda düşündüğü: İnsanlar zekânıza, yaratıcılığınıza ve enerjinize bayılıyor. İnsanlar her konuda tedbirli olduğunuzu ve sakin bir yaşam tarzınız olduğunu düşünüyor. Kişiliğiniz: İnsanlara zarar vermek yapacağınız son şey ve oldukça sakin bir kişiliğiniz var. Arkadaşlarınızla vakit geçirmeye bayılıyorsunuz. Sadık ve dürüst insanlarla arkadaşlık ediyorsunuz. Aşk hayatınız: Sakin bir ilişki istiyorsunuz. Uzun soluklu ilişkileri tercih ediyor ve hayatınızda dram istemiyorsunuz.

2- BAŞ PARMAĞINIZ DİĞER PARMAKLARINIZIN YATAY ŞEKİLDE ÜSTÜNDEYDE

İnsanların hakkınızda düşündüğü: Karizmatiksiniz ve yeteneklisiniz. İnsanlar kibar oluşunuzu takdir ediyor. Öz güveniniz yerinde ve ilgi çekiyorsunuz. Kişiliğiniz:2- Baş parmağınız diğer parmaklarınızın yatay şekilde üstündeyse: İnsanların hakkınızda düşündüğü: Karizmatiksiniz ve yeteneklisiniz. İnsanlar kibar oluşunuzu takdir ediyor. Öz güveniniz yerinde ve ilgi çekiyorsunuz. Kişiliğiniz: İnsanları inciteceğini düşündüğünüz şeyleri yapmaktan kaçınıyorsunuz. Risk almayı sevmiyorsunuz ve hayattan yüksek beklentileriniz var. İnsanlar etrafınızda olmaya bayılıyor ve sizinle vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Aşk hayatınız: Kolay kolay affetmiyorsunuz ve geçmişinizdeki ilişkileri kolayca unutamıyorsunuz. Açılmaktan ve incitilmekten korkuyorsunuz.İnsanları inciteceğini düşündüğünüz şeyleri yapmaktan kaçınıyorsunuz. Risk almayı sevmiyorsunuz ve hayattan yüksek beklentileriniz var. İnsanlar etrafınızda olmaya bayılıyor ve sizinle vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Aşk hayatınız: Kolay kolay affetmiyorsunuz ve geçmişinizdeki ilişkileri kolayca unutamıyorsunuz. Açılmaktan ve incitilmekten korkuyorsunuz.

3- BAŞ PARMAĞINIZ İŞARET PARMAĞINIZA PARALEL ŞEKİLDEYSE

İnsanların hakkınızda düşündüğü: Hayal kurmayı seviyor ve elinize geçen her fırsatı değerlendiriyorsunuz. Cömert ve arkadaş canlısısınız. İnsanlar espri anlayışınızı seviyor ve etrafınız sürekli arkadaşlarınızla çevrili. Bazen sabırsız ve inatçı olabiliyorsunuz. Kişiliğiniz: Dürüstlüğe ve kibarlığa önem veriyorsunuz. İnsanların özgürlüklerine saygı duyuyorsunuz. Bazen insanların iyi niyetinizi suiistimal ettiği oluyor. Böyle zamanlarda gerçek arkadaşlarınız farkına daha iyi varıyorsunuz. Aşk hayatınız: Aşk hayatınızdan arkadaşlarınıza bile bahsetmekten hoşlanmıyorsunuz. Sizin için en önemli olan şey hayallerinizin peşinden koşmak ve sizi gerçekten seven biriyle birlikte olmak.

kaynak: elmaelma.com