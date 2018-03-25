Yüzlerce çocuk şehit arkadaşları için uçurtma uçurdu

Giriş Tarihi: 25 Mart 2018 Pazar 09:22

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir araya gelen yüzlerce çocuk uçurtmalarını, geçtiğimiz yıl Şubat ayında ilçede düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki arkadaşları Ahmet Oktay Günak için gökyüzüne saldı.



Antalya Bilim ve Sanat Merkezi ile Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl Şubat ayında düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak anısına uçurtma şenliği düzenledi. Fidan Kardeşliği Projesi kapsamında Viranşehir’e gönderilen 500 adet uçurtma çocuklara dağıtıldı. Antalya ile eş zamanlı düzenlenen etkinlikte ilçedeki Şehit Ahmet Oktay Günak Parkında bir araya gelen çocuklar uçurtmalarını arkadaşları için uçurdu.



Etkinlikte konuşma yapan Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, "Fidan Kardeşliği Projesi çerçevesinde Antalya Kepez Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi ortak bir çalışmaya imza attı. Bu projemize Antalya Bilsem de katkı sundu. Bu proje kapsamında 500 adet uçurtma çocuklarımıza dağıtıldı. Bunun yanı sıra şapka ve balon ile çeşitli ikramlarımız oldu. Ayrıca 65 bin öğrencimize tohumlu kalem dağıtımına başladık. Özellikle bugün görüyorum ki çocuklarımız gönüllerince eğleniyor. Şehitlerimizin aileleri de Ahmet Oktay Günak Parkındaki etkinliğe katıldılar. Ben başta şehit aileleri olmak üzere katılım sağlayan herkese ve bu projede bize destek veren Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye ve Antalya Bilsem çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Etkinliğe Şehit Ahmet Oktay Günak’ın babası Mustafa Günak da katıldı. Kucağında şehit olan oğlunun ismini verdiği Ahmet Oktay Günak ile birlikte katılan baba, duygulu anlar yaşadı. Kaymakam Ömer Çimşit, şehit babasıyla yakından ilgilenerek oğlunu kucaklayıp öptü.



Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 17 Şubat 2017’de Yenişehir Mahallesindeki Savcılar Sitesine düzenlenen bombalı saldırıda 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak hayatını kaybetmişti.



