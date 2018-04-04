Ana Sayfa Güncel Zarar verdiği dükkanda uyuyakalınca yakalandı

Zarar verdiği dükkanda uyuyakalınca yakalandı

Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, elindeki ağaç parçasıyla iki otomobile ve iki dükkana zarar verdi. Zanlı, zarar verdiği mobilya mağazasında uyurken yakalandı.

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2018 Çarşamba 08:53
Zarar verdiği dükkanda uyuyakalınca yakalandı

Alınan bilgiye göre, Uğur Y. (20) önceki gece merkez Karaköprü ilçesinde park halindeki iki otomobile ve iki mobilya mağazasına zarar verdi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci, zarar verdiği dükkandaki mobilyaların üzerinde uyurken buldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uğur Y'nin otomobillere, iş yerleri ve mobilyalara zarar verdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mobilya satıcılarından Mehmet Emin Akdeniz, çok miktarda malzemelerinin zarar gördüğünü, mağduriyetlerinin büyük olduğunu söyledi. 

 

 

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Soyulduklarını iddia eden çift şikayetçi oldu

Soyulduklarını iddia eden çift şikayetçi oldu
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık