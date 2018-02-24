Zarrab Yüzünden Zor Günler Geçiren Ebru Gündeş, Botoksunu Bile Evinde Yaptırıyor

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2018 Cumartesi 16:32

Sahne dışında uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ebru Gündeş'in sırrı ortaya çıktı.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Ebru Gündeş iki yıldır Amerika'da tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab nedeniyle zor günler geçiriyor. Sahne programı dışında hiçbir etkinliğe çıkmayan Gündeş, hiçbir etkinliğe davete katılmıyor.

SATIN ALMAK İSTEDİĞİ KIYAFETLERİ EVİNE GETİRTİYOR

Lüks harcamalarıyla bilinen ünlü şarkıcı her şeye rağmen alışveriş ve bakımını ihmal etmiyor. Gündeş'in satın almak istediği markalara ait kıyafetleri evine getirttiği öğrenildi.

DOKTORU BİLE EVE GELİYOR

Cilt bakımını da ihmal etmeyen Gündeş, botoks, dolgu ve vitamin iğneleri yaptırmak için de doktorunu Kanlıca'daki yalısına çağırıyor.

(Sondakika .com)