Zaza Şehmus son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 20:35

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Diyarbakır'da hayatını kaybeden müzik dünyasının önemli isimlerinden "Zaza Şehmus" lakaplı Şehmus İlgin'i son yolculuğuna yüzlerce kişi uğurladı.

İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Emrah, Yıldız Tilbe gibi ünlü isimlere albüm yaparak ismini duyuran İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in ayağından vurulması olayına karışmıştı. Tatlıses, İlgin Diyarbakır Ulu Cami'deki cenaze törenine çelenk gönderdi.

Müzik dünyasının önemli isimlerinden "Zaza Şehmus" lakaplı 70 yaşındaki Şehmus İlgin pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Diyarbakır'da hayatını kaybetti.

İlgin için Diyarbakır Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, sanatçı İzzet Yıldızhan, ailesi, sevenleri ve yüzlerce kişi katıldı. İbrahim Tatlıses ve Mahsun Kırmızıgül cenazeye çelenk gönderdi.

kaynak: haberturk.com/magazin