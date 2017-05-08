Zehir tacirleri tutuklandı

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2017 Pazartesi 16:34

Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden, 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu.



Uyuşturucu ile Mücadale Şubesi ekipleri tarafından dün kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcıların evlerinde yapılan aramada ise satışa 150 gram esrar, 30 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu, 4'ü ise serbest bırakıldı.

(sondakika.com)