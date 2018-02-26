Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi 15:37

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında oğulları Afrin'de görev yapan Kilisli aile, İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde Suriye'ye gitmeye hazırlanan birlikteki askerlere ev yemeği ikramında bulundu.

Polateli ilçesinde yaşayan Polat ailesi, evlerinde hazırladıkları yöresel yemekleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirilen özel harekat birlikleri ve güvenlik korucularının konuşlandığı merkeze getirdi.

Suriye'ye gidecek askerleri ziyaret eden ve destek veren aile, hazırladıkları yöresel lezzetleri askerlere ikram etti.

Anne Bedriye Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir oğlunun Afrin'de bir oğlunun da Ankara'da askerlik görevini yerine getirdiğini söyledi.

Burada görev yapan askerlere moral vermek amacıyla çeşitli yiyecekler hazırladıklarını dile getiren Polat, "Önce vatan ve bayrak, sonra evladımız. Onun çocuğu gitmesin, bunun çocuğu gitmesin, bu vatan ne olacak? Anneler aslan, şahinler kartal doğurur. Buradayız her zaman." dedi.

Baba Metin Polat da oğlunun Zeytin Dalı Harekatı başladığından bu yana Afrin'de görev yaptığını belirtti.

Merkezde görevli askerlerinin moralinin çok yüksek olduğunu ifade eden Polat, "Ben de seve seve Afrin'de görev yapmak istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan Müşterek Görev Merkezi'ndeki özel harekat birliklerini taşıyan zırhlı personel taşıyıcıları, Hatay'ın Hassa ilçesine hareket etti.

AA