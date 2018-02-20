Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Güncel Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bin adet zeytin fidanı dikti

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2018 Salı 18:37
Zeytin Dalı Harekatı'na destek

 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bin adet zeytin fidanı dikti.

Çatalağaç Köyü Muhtarlığı ve Çatalağaç Ortaokulu işbirliğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Çatalağaç köyüne bağlı Durak mezrasında bin adet zeytin fidanı dikimi yapıldı.

Çatalağaç Köyü Ortaokulu öğrencilerinin zeytin fidanı dikim programına, Milli Eğitim Şube müdürleri Müslüm Ayaz ve Ali Durmaz ile Çatalağaç Köyü Muhtarı Nevzat Er, Çatalağaç Ortaokulu idaresi, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Naksan Holding davası

Naksan Holding davası
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık