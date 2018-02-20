Giriş Tarihi: 20 Şubat 2018 Salı 18:37

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bin adet zeytin fidanı dikti.

Çatalağaç Köyü Muhtarlığı ve Çatalağaç Ortaokulu işbirliğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Çatalağaç köyüne bağlı Durak mezrasında bin adet zeytin fidanı dikimi yapıldı.

Çatalağaç Köyü Ortaokulu öğrencilerinin zeytin fidanı dikim programına, Milli Eğitim Şube müdürleri Müslüm Ayaz ve Ali Durmaz ile Çatalağaç Köyü Muhtarı Nevzat Er, Çatalağaç Ortaokulu idaresi, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı

AA