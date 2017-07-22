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Zeytin Dostları'nın Bakan Fakıbaba'dan Beklentisi Yüksek

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çetin, "Zeytin dostları olarak, Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızdan beklentilerimiz yüksek.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:23
Zeytin Dostları'nın Bakan Fakıbaba'dan Beklentisi Yüksek

Sofralık zeytine de prim verilmesini, zeytinyağına desteğin artırılmasını, rekolte tahmini çalışmalarını devletimizin üstlenmesini istiyoruz.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba'yı göreve başlamasından dolayı tebrik ederken, sektörün taleplerine ilişkin bilgi verdi.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün çözüm bekleyen sorunları olduğunu bildiren Çetin, şunları kaydetti: 

"Zeytin dostları olarak, Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızdan beklentilerimiz gerçekten yüksek. Zeytinyağının yanı sıra sofralık zeytine de prim verilmesini yıllardır yüksek sesle talep ediyoruz. Sadece sofralık zeytine prim değil, zeytinyağına verilen desteğin artırılması, Bakanlık olarak rekolte tahmini çalışmalarını devletimizin üstlenmesi, son 10 yılda 7 defa gündeme gelen Zeytincilik Kanunu'nda değişiklik öngören tasarıların bir daha gündeme getirilmemesi hususunda sektöre güven verilmesini istiyoruz. Yine sektörümüzün tüm paydaşlarını kapsayan bir çalıştay düzenlenmesinin, Bakanlık düzeyinde ciddi bir çalışmanın başlatılmasının getirileri olacağına inanıyoruz. Öte yandan sektörümüzün kanayan yarası tağşişle mücadelede yasal yaptırımların artırılması ve yıllardır mesafe alınamayan zeytinyağı kamu spotunun hazırlanıp, televizyonlarda yayınlanması sektörümüzün beklentileri arasında. Zeytindostu Derneği olarak, Sayın Bakanımıza sektörümüzün çözüm beklediği sıkıntıların aşılması adına her türlü desteği vermeye hazırız."

Çetin, Bakan Fakıbaba ile  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde sektör adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İmzaladığımız protokolle zeytincilik sektörünün gelişimine katkı sağladık. Şimdi Bakanlığı döneminde zeytin ve zeytinyağı sektörü olarak kendisinden beklentilerimiz yüksek." ifadesini kullandı.

Fakıbaba'nın  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 2015 yılında Belediye, Zeytindostu Derneği ve  Harran Üniversitesi iş birliğinde "Kutsal Zeytin Ağaçları Anavatanına Geri Dönüyor" adlı proje yürütülmüştü.

 

(sondakika.com)

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