Ziya Oğuz öldürüldü

Olay Karaköprü ilçesinde yaşandı. Çocuk yüzünden çıkan kavga büyüdü. 16 yaşında ki C. Helvacı bıçakla Ziya Oğuz'un ölümüne neden oldu.
Olay, gece saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sitede oturan çocuklar öğle saatlerinde kavga etmeye başladı. Bina sakinlerinin araya girmesiyle çocukların kavgası sonlandırıldı ancak akşam saatlerinde aile fertlerinin de olaya dahil olmasıyla bıçakların da kullanıldığı kavga meydana geldi.
16 yaşındaki Helvacı, 45 yaşındaki Ziyaettin Oğuz'u bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Oğuz, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
(urfastar.com)