Ziya Oğuz öldürüldü

2017-09-15 16:51:41

Ahmet

Gelişmiş ülkelerde yaşam kalitesi yüksektir. İnsanlar kaliteli yaşar ve sudan sebeplerden ölmez. Bizim gibi gelişmemiş ülkelerde insan hayatı o kadar ucuzdur ki pisi pisine ölebilirsiniz. Ölene de yazık. Öldürene de yazık. Öldürenin gençliği hapiste geçecek ileriki yaşlarında kendi de hem kendi hayatını hem başka bir hayatı harcadığı için çok pişman olacak. Keşke ona bu olaylar olmadan bir akıl veren olsa imiş.