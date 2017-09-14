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Ziya Oğuz öldürüldü

Şanlıurfa'da bu gün çıkan çocuk kavgasında Urfa'nın tanınmış simalarından iş adamı Ziya Oğuz öldürüldü.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2017 Perşembe 21:11
Ziya Oğuz öldürüldü

Olay Karaköprü ilçesinde yaşandı. Çocuk yüzünden çıkan kavga büyüdü. 16 yaşında ki C. Helvacı bıçakla Ziya Oğuz'un ölümüne neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sitede oturan çocuklar öğle saatlerinde kavga etmeye başladı. Bina sakinlerinin araya girmesiyle çocukların kavgası sonlandırıldı ancak akşam saatlerinde aile fertlerinin de olaya dahil olmasıyla bıçakların da kullanıldığı kavga meydana geldi.

16 yaşındaki Helvacı, 45 yaşındaki Ziyaettin Oğuz'u bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Oğuz, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

(urfastar.com)

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YORUMLAR
  • yorum2017-09-15 16:51:41Ahmet

    Gelişmiş ülkelerde yaşam kalitesi yüksektir. İnsanlar kaliteli yaşar ve sudan sebeplerden ölmez. Bizim gibi gelişmemiş ülkelerde insan hayatı o kadar ucuzdur ki pisi pisine ölebilirsiniz. Ölene de yazık. Öldürene de yazık. Öldürenin gençliği hapiste geçecek ileriki yaşlarında kendi de hem kendi hayatını hem başka bir hayatı harcadığı için çok pişman olacak. Keşke ona bu olaylar olmadan bir akıl veren olsa imiş.

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