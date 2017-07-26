Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Yunus Timinde Görev Yapacak Gönüllü 24 Polisin Eğitimleri.

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:28

Motosikletli yunus timi olmak için başvuruda bulunan gönüllü 24 polisin katıldığı kursta, eğitimleri motosiklet sürüş eğitmenleri Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Alpaslan Yılmaz ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Umut Aşkar verdi.

Gelecek hafta sona erecek olan 4 haftalık kursta polis memurlarına, motosiklet sürüşünün yanı sıra motosiklet üzerinde silah kullanımı, dengede durma, yer değiştirme eğitimleri verildi. Yunus timi kursta eğitimini aldıkları sürüş teknikleri ve motosiklet üzerinde silah kullanımıyla ilgili gazetecilere kısa bir gösteri yaptı. Alpaslan Yılmaz, kursa katılan 24 polisin başarılı şekilde eğitimlerini sürdürdüklerini söyleyerek, "Asayiş Daire Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Motorsikletli PolisTimleri Temel Eğitim Kursunun Zonguldak ilimizde ki yunus personellerine burada 4 haftalık başarılı bir eğitim yaptık. Arkadaşlarımızın hepsi dört haftalık azim ve özverili çalışmaları sayesinde göstermiş oldukları başarı sayesinde bütün arkadaşlarım kurstan bu ayın sonunda mezun olacaklar. Hepsi göreve hazırlar şu an. İlimizin yoğun trafiğinde olaylara müdahale edebilmek için teşkilatımızda yunus polislerimiz aktif bir şekilde görev yapmaktadır. Toplam da 24 kursiyerimiz var bunların 4 tanesi Ereğli ilçemizde görev yapacaklar diğer 20 personelimizde Zonguldak ilimizde görev yapacaklar. Bizlerden eğitim sahası konusunda desteklerini esirgemeyen Türkiye Taş Kömürü Kurumuna teşekkür ederiz" dedi.

(sondakıka.com)