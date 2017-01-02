Hac için güncelleme yapmayı unutmayın

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar için gerçekleştirilen otomatik kayıt yenileme işlemi bu yıl uygulanmayacak. Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık, hac kayıt yenileme işlemlerinin 9-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek, daha önce kayıt yapan vatandaşların 2017’de tekrar güncelleme yapmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Hacca 2017 yılında gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar için işlemler devam ediyor. Hacı adayları başvuruları internet üzerinden ya da doğrudan müftülüklere giderek yapabilecek.Hacca gitmek isteyen vatandaşlardan ilk başvuru yapanların ilgili bankalara 20 TL ödemeleri gerekiyor. Bu bankalar; katılım bankası olarak Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halk Bankası ve Kuveyt Türk ile Albaraka Türk. Hacı adaylarının bu bankalara giderek kimlik numaraları ile 20 lira yatırması gerekiyor. Daha sonra gerekirse internet üzerinden gerekirse müftülüğe giderek kayıt yaptırılabilir. Ön kayıt işlemleri, 28 Aralık 2016 ve 6 Ocak 2017 tarihleri arasında olacak.Başvuruların başlaması ile müftülüklere akın eden hacı adayları şimdiden heyecanlı. Kutsal Topraklara ilk defa gidecek olan ve tekrar gitmek için başvuru güncelleyen adaylar Şanlıurfa Müftülüğüne akın ediyor.

Bu yıl otomatik kayıt yenileme yok

Önceki yıllarda kayıt yaptıran vatandaşların kayıt yenileme işlemleri ise 9 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak. Otomatik Kayıt Yenileme işlemi ise bu yıl Başkanlık tarafından yapılmayacak. Daha önce başvuru yapmış olan adayların ister internet üzerinden ister müftülüğe gelerek başvurularını güncellemeleri gerekiyor. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak. Kaydını güncellemeyen adaylar 2017 hac kurasına giremeyecek.Bu yıl otomatik kayıt yenilemenin kalkmasının ardından diğer yıllardan farklı olarak; Ön kayıt işleminde sadece ilk defa kayıt olmak isteyenler kayıt yaptırabilecek ve kayıt yenileme işleminde ön kayıt ücreti alınmayacak.

Müftü Açık’tan uyarı

Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık, Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, hac kayıt yenileme işlemlerinin 9-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek, daha önce kayıt yapan vatandaşların 2017’de tekrar güncelleme yapmasının zorunlu olduğunu söyledi. Müftü Açık, “Hac kayıtlarımız 28 Aralık’ta başladı.Başvurular 6 Ocak’ta bitecek.9 Ocak’ta ise daha önce kayıt yapan kardeşlerimiz için kayıt yenileme işlemleri başlıyor.Daha önce sistem üzerinden yenileniyordu,fakat bu yıl değişikliğe gidildi.Bu yüzden Şanlıurfalı kardeşlerimizin müftülüklere gelerek kayıtlarını güncellemesi gerekiyor.Kayıt güncellemenin son tarihi 31 Ocak.Bu tarihe kadar kayıt yenilemeyen vatandaşlarımız 2017 hac kurasına giremeyecek” dedi.