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Halfeti'de Terör Propagandasına 5 Tutuklama
Halfeti ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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Tarih: 27-01-2017 12:25
Halfeti'de Terör Propagandasına 5 Tutuklama
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Halfeti ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/YPG  propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla M.K, M.O. E.E. H.E ve A.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıları adreslerinde yapılan aramalarda, 5 kuru sıkı tabanca, 14 terör örgütlerini simgeleyen bez parçası, 2 av tüfeği, 3 bilgisayar, 6 cep telefonu ve 8 CD/DVD ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, M.O. E.E. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 




Kaynak: MEDYAURFA.COM



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