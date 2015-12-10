Haliliye Belediyesi Evde Bakım Hizmeti Başlattı

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 'Evde Bakım Hizmeti' ekibi oluşturdu.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekip, 'Evde Bakım Hizmeti' çalışması kapsamında ihtiyaç sahiplerinin evleri periyodik olarak ziyaret ederek, kişisel bakımdan, ev temizliğine kadar geniş bir alanda hizmet sunuyor.

Haliliye Belediyesi 'Evde Bakım Hizmeti' ekibi ziyaret edilen ihtiyaç sahibiyle sohbet ediyor, evde kontroller yaparak eksikleri belirliyor. Ekip, belirlenen ihtiyaçlar kapsamında ihtiyaç sahibine; kişisel bakım hizmetleri, saç-sakal kesimi, el-ayak tırnak kesimi, ev bakım hizmeti, ev temizliği hizmeti veriyor. Camlar siliniyor, ihtiyaç halinde bulaşıkları yıkanıyor. Haliliye halkının hizmetinde olduklarını ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, "Haliliye halkının yaşam seviyesini yükseltmek bizim en büyük amacımız ve aynı zamanda fiziksel şartları da düzeltmek bizim amacımız "dedi.

DEMİRKOL: HALİLİYE İÇİN HEP YENİSİ HEP İYİSİ

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Fevzi Demirkol,"Haliliye halkının, temizlik, park bahçe, yol ve zabıta hizmetlerinin yanında ayrıca sosyal belediyecilik anlamında ilk kez başlattığımız çalışmalar var. Daha öncede söylediğimiz bir husus vardı. İlklerin belediyesi olacağız ve bu manada sosyal belediyeciliğe örnek olarak Haliliye'de doğan her çocuğa 'Haliliye'ye hoş geldin' adı altında bir bebek seti takdim ediyoruz. Sonrasında muhtaç olan öğrencilerimizin kılık kıyafetini temin etmesi amacıyla giyecek yardımımız oluyor. Ayrıca okula başlayan çocuklarımıza çanta, defter, kalem, silgi ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim seti hediye ediyoruz. Muhtaç olan vatandaşlarımız için kuru gıda yardımı yapıyoruz. Bunun yanında Haliliye Belediyesi olarak başlattığımız 'Evde Bakım' hizmetimiz var. Bu hizmetimizden Haliliye ilçesinde yaşayan bakıma muhtaç insanlarımızın faydalanmasını arzu ediyoruz. Madden muhtaç olsun olmasın eğer dışarı çıkmaya sağlığı el vermiyorsa yaşlılık ya da hastalık nedeniyle kendi kişisel ihtiyaçlarını gideremeyecek insanlarımızın evlerinin temizliğini yapıyoruz. Eğer varsa çamaşır ve bulaşık ihtiyacını yine aynı şekilde gideriyoruz. Eğer bu vatandaşımızın saç tıraşı ve kişisel bakım ihtiyacı varsa saç tıraşını evinde yapıyoruz. Bunu belirli zaman aralıklarında tekrarlanmak üzere devam edecek olan bir çalışma olarak halkımızın hizmetine sunduk. İhtiyaç sahiplerinin 444 22 63 numaralı telefonumuza ulaşmaları halinde arkadaşlarımız adresi alarak gideceklerdir ve o evde temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçlarını gidererek döneceklerdir. Haliliye halkı için hep söylediğimiz 'Haliliye için hep yenisi hep iyisi' anlayışı ile hizmet edeceğimizi söylüyorum. Haliliye halkına saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Bu hizmetten yararlanmak isteyen ve kriterlere uyanlar, Haliliye Belediyesi'nin 444 22 63 no'lu Beyaz Masa telefonunu arayarak kayıt olmaları halinde, hane incelemeleri yapılarak; 'Evde Bakım Hizmeti'nden yararlanabiliyorlar.

( Gazeteipekyol)

