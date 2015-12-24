Haliliye Gençliği Bu Adreste Buluşuyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde son dönemlerde gençlerin ilçedeki en uğrak adresi; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan gençlik merkezi oldu. Uzman kadro tarafından gençlere kucak açılan merkezdeki çalışmalar Vali İzzettin Küçük'ten de tam not aldı.

Vali İzzettin Küçük; Haliliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Gençlik Merkezini ziyaret etti. Süleymaniye Mahallesinde bulunan sosyal konutlardan dört adedinin yapılan tadilatla dönüştürüldüğü gençlik merkezini ziyaret eden Vali Küçük; buradan faydalanan çocuklarla da bir araya geldi. Merkezde ders çalışan çocuklara kitap seti hediye eden Vali İzzettin Küçük; masa tenisi oynayan çocuklara da eşlik ederek bir süre çocuklarla raket salladı.

Haliliye Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya; merkezin mahallede yaşayan çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve sosyal faaliyetler içerisinde yer almaları amacıyla kurulduğunu belirtti.

Merkezi ziyaretinin ardından sosyal konutlarda incelemesine devam eden Vali İzzettin Küçük; bir blokun da yapılacak tadilatla mahalleye Kur'an Kursu olarak kazandırılması yönünde çalışma başlatılmasını istedi.

Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Topdağı Mahallesine geçen Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük; bu mahalleye de gençlik merkezi ve Kur'an Kursu kazandırılması için uygun görülen yerleri gezdi. Her mahalleye gençlik merkezi kazandırmak isteyen Vali İzzettin Küçük; bu konuda mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle de görüştü.

Son olarak Mimar Sinan İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali İzzettin Küçük; derslik sayısının arttırılabilmesi için yapılabilecekler konusunda Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ve okul idaresiyle görüştü. Derslik sayısını arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalarla sınıf mevcudu sayısının aşağıya çekilmek istendiği belirtildi.

( Gazeteipekyol)

