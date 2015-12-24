Reklam
Bugun...


Haliliye Gençliği Bu Adreste Buluşuyor
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kısa bir süre önce faaliyete geçen Haliliye Gençlik Merkezi, ilçe gençliğinin en uğrak mekanı oldu.

Haliliye Gençliği Bu Adreste Buluşuyor
+ -

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde son dönemlerde gençlerin ilçedeki en uğrak adresi; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan gençlik merkezi oldu. Uzman kadro tarafından gençlere kucak açılan merkezdeki çalışmalar Vali İzzettin Küçük'ten de tam not aldı.

Vali İzzettin Küçük; Haliliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Gençlik Merkezini ziyaret etti. Süleymaniye Mahallesinde bulunan sosyal konutlardan dört adedinin yapılan tadilatla dönüştürüldüğü gençlik merkezini ziyaret eden Vali Küçük; buradan faydalanan çocuklarla da bir araya geldi. Merkezde ders çalışan çocuklara kitap seti hediye eden Vali İzzettin Küçük; masa tenisi oynayan çocuklara da eşlik ederek bir süre çocuklarla raket salladı.

Haliliye Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya; merkezin mahallede yaşayan çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve sosyal faaliyetler içerisinde yer almaları amacıyla kurulduğunu belirtti.

Merkezi ziyaretinin ardından sosyal konutlarda incelemesine devam eden Vali İzzettin Küçük; bir blokun da yapılacak tadilatla mahalleye Kur'an Kursu olarak kazandırılması yönünde çalışma başlatılmasını istedi.

Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Topdağı Mahallesine geçen Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük; bu mahalleye de gençlik merkezi ve Kur'an Kursu kazandırılması için uygun görülen yerleri gezdi. Her mahalleye gençlik merkezi kazandırmak isteyen Vali İzzettin Küçük; bu konuda mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle de görüştü.

Son olarak Mimar Sinan İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali İzzettin Küçük; derslik sayısının arttırılabilmesi için yapılabilecekler konusunda Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ve okul idaresiyle görüştü. Derslik sayısını arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalarla sınıf mevcudu sayısının aşağıya çekilmek istendiği belirtildi.
( Gazeteipekyol)




Bu haber 70 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltıŞanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltı
Hudud Karakolunda intihara teşebbüsHudud Karakolunda intihara teşebbüs
Şanlıurfa'da İlginç Horoz DeneyiŞanlıurfa'da İlginç Horoz Deneyi
Önen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya GeldiÖnen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya Geldi
Tipioğlu'nu Urfalılar sevdiTipioğlu'nu Urfalılar sevdi
Şanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya GözaltıŞanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya Gözaltı
Pompalı Tüfekle Intihar EttiPompalı Tüfekle Intihar Etti
Viranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi ÖldüViranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi Öldü
Hilvan'da PTT ÇilesiHilvan'da PTT Çilesi
Şanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdihamŞanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdiham
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI