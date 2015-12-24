Haliliye'de Kırsal Çalışmalar Sürüyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un "Kırsal mahallelerin merkez mahallelerden farkı kalmayacak" ifadesinin ardından kırsal mahallelerde çalışmalara hız verildi. Haliliye Belediyesi 137 kırsal mahalleden 44'ünde stabilize yol yapım çalışmalarını tamamlayarak kırsalda büyük bir yol ağını gerçekleştirmiş oldu.

44 KIRSAL MAHALLEDE YOL YAPIMINI TAMAMLANDI

Fen İşleri Müdürlüğü'nün verilerine göre stabilize yol yapım çalışmaları tamamlanan mahalle ve mezralar şöyle: Altuntepe, Akdoğan, Akpınar, Boydere, Güzelyurt, Dalbaşı, Emirler, Gürcütepe, Güzelköy, Karpuzlu, Kesme, Konuklu, Mamuca, Mamuca Şahintepe Mezrası, Mehmetçik, Mehmetçik Karabayır Mezrası, Mutluca, Mutluca Kayalar Mezrası, Perşembe, Şenocak, Şeyhçoban, Uzunköy, Üçkonak, Yarımsu, Yenisu Köyü, Yeniköy, Yeniköy Keleşoğlu Mezrası, Dağeteği Büyük Beyazkuyu Mezrası, Dağeteği Küçük Beyazkuyu Mezrası, Dağeteği Mıcıt Mezrası, Uluhan, Yazılıkavak, Havşanlı Yaşatan Mezrası, Akçalı, Ulubağ, Tepedibi, Kaynaklı, Kengerli, Çamlıdere, Aşağı Akören, Erbaş ve Payamlı.

Haliliye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Mahallelerin ana yolları olarak yapılan stabilize yollar geçtiğimiz yıllardan farklı olarak kış aylarının daha rahat geçmesini sağlayacak. Özellikle tarım arazileri nedeniyle toprak alanlarının yoğun olduğu bu bölgelerde yolların durumu yaşam şartlarını da birinci dereceden etkiliyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bugüne kadar kırsala en çok hizmet götüren ve bu hizmetleri her geçen gün daha da arttıran belediye olarak hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir yasası ile birlikte köylerin mahalle statüsü kazanması, kent merkezindeki mahallelerin aldığı standart hizmetlerin kırsalda da yaygınlaştırılması mümkün hale geldi. Bu fırsatı avantaja çeviren Haliliye Belediyesi kırsalın yılladır süregelen eksikliklerini gidermek adına kırsalda yol yapım çalışmalarının yanı sıra kademeli olarak temizlik hizmetleri, taziye ve kültür evlerinin kazandırılması gibi birçok teknik işe de imza atıyor" ifadelerine yer verildi.

( Gazeteipekyol)

