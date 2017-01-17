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Halktan büyükşehire tepki
Ana cadde ve bulvarların Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu Şanlıurfa'da, bir çok mahallede Büyükşehir Belediyesi'nin adı yok.

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Tarih: 17-01-2017 17:27
Halktan büyükşehire tepki
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Büyükşehir belediyelerinin yönetimi ile ilgili yasa gereği ilçe belediyelerinin ödeneklerinin büyük bir bölümünü Büyükşehir alıyor. Bunun yanı sıra su gibi en büyük gelir kaynaklarını da yine Büyükşehir topluyor. Buna rağmen vatandaş Büyükşehir'in sorumluluğundaki hizmetlerden nasibini alamıyor.
Bu garip mahallelerden birisi de Hayati Harrani Mahallesi.

Şehit Halil Kanat Sokaktaki ana cadde ve sokaklar adeta çamur deryasına dönüşmüş durumda. Ev ve işyerlerine giderken adeta cambazlık yapar gibi basacak kuru yer bulmaya çalışan vatandaşlar, hizmetsizliğe isyan ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi"ye seslenen mahalle sakinleri, "Nerde bu Büyükşehir" diye soruyor.

 

 




Kaynak: ruhahaber.com



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