Harran Ovası'na 1 milyon zeytin ağacı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce uygulanması planlanan "Sosyal Koruma Amaçlı Tarım Projesi" çerçevesinde, Harran Ovası'na 1 milyon zeytin fidanı dikilmesi hedefleniyor.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanı Bekir Sıtkı Özbek ve Proje Koordinatörü Saliha Akbaş liderliğindeki Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası yetkilileri, Harran Kaymakamı Temel Ayca ve Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ile toplantı yaptı.

Heyet üyeleri, Harran'da, Suriyeli ve yerel halkın geçimlerini nasıl sağladıkları ve yerel halkın Suriyeli mültecilere bakışı üzerine araştırmalar yaptı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanı Bekir Sıtkı Özbek, yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Amaçlı Tarım Projesi"nin olumlu sonuçlanması durumunda Harran Ovası'nda 1 milyon zeytin fidanının toprakla buluşacağını ifade etti. Özbek, hem Harran halkı hem de Suriyeli mültecilere istihdam alanı açılacak proje ile potansiyel arazilerin sosyal koruma amaçlı olarak tarıma kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.