Harran'da kaza 1 ölü 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Akçakale ile Harran yol ayrımında meydana geldi. Mevlüt T., yönetimindeki 01 PL 680 plakalı araç ile Recep K., yönetimindeki 63 ZU 598 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Acil sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mevlüt T.'nin imam olduğu ve ihtiyaçlar için merkeze geldikten sonra ilçeye döndüğü öğrenilirken, diğer sürücü Recep K.'nın ise il merkezine doğru seyir halinde olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nde çarpışan iki otomobilden 63 ZU 598 plakalı aracın sürücüsü 26 yaşındaki Recep Kılıç, tedaviye alındığı Harran Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kılıç'ın cesedi otopsi için morguna konulurken, kazada yaralanan 5 kişinin tedavileri ise hastanelerde devam ediyor.