Hasta Çalışanlardan, Çalışanlar da Hastadan Şikayetçi Oldu

Şanlıurfa'da geçimini inşaatlarda işçilik yaparak sağlayan 5 çocuk babası Mustafa Uka, baş ağrısı sonrası gittiği bir hastanede yanlış iğne sonucu geçici felç geçirince hastane çalışanlarından şikayetçi oldu. Hastane çalışanları da hastanın kendilerini tehdit ettiğini iddia ederek hastadan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 28 gün önce baş ağrısı şikayetiyle bir hastanenin aciline giderek iğne yaptıran Mustafa Uka, eve döndüğünde bacağında ağrı hissederek rahatsızlandı. Yeniden hastaneye götürülen Uka'nın sol bacağının tutmadığı belirlendi. Hastanedeki tahlillerin ardından servise alınarak tedavisine devam edilen Mustafa Uka, ayağındaki felcin acilde yapılan yanlış iğneden kaynaklandığını iddia etti. Mustafa Uka, iğnenin yanlış yapıldığını iddia ederek hastaneden şikayetçi olurken, hastanede çalışanlar da şahsın kendilerine silah çekip tehdit ettiğini iddia ederek şikayette bulundu. Sorumluların cezalandırılması için sonuna kadar şikayetçi olmaya devam edeceğini söyleyen Uka, silah çektiği iddialarını ise yalanladı. Yetkililerinden konunun gereğini yapmalarını isteyen Uka, 5 çocuğa bakmak zorunda olduğunu ve sakat kalması durumunda perişan olacaklarını belirtti.

Hastane yönetimi ise konunun takipçisi olacaklarını ve personelin kusuru bulunduğu takdirde gerekli idari yaptırımları en kısa zamanda yapacaklarını dile getirdi. - ŞANLIURFA