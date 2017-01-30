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Hastane yeniden hizmete başladı
Özel Metrolife Hastanesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sözleşmesinin yenilendiği bildirildi.

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Tarih: 30-01-2017 17:00
Hastane yeniden hizmete başladı
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hizmet veren Özel Metrolife Hastanesi, yaklaşık 1 hafta önce SGK tarafından sözleşmesi yenilenmedi. Siyasilerin ve ilgili yöneticilerin temasa girmesiyle birlikte, hastanenin sözleşmesinin yenilendiği bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ile yapılan görüşmelerin ardından Pazartesi günü yeniden hizmet vereceği öğrenildi.

ÖZEL HASTANELERDEKİ FAHİŞ ÜCRETLERE  KİM DUR DİYECEK ?

Öte yandan kentte kapatılan birkaç özel hastane ve tıp merkezlerinin ardından hizmet vermeye devam eden merkezlerin fiyatlarını artırdığı iddia edildi. SGK müfettişlerinin ortaya çıkan durumlara karşı ne gibi müeyyideler uygulayacağını zaman gösterecek.




Kaynak: ruhahaber.com



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