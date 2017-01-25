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HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, gözaltına alındığı belirtildi

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Tarih: 25-01-2017 13:57
HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ve Milletvekili Ahmet Yıldırım  hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama”, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. İfade vermesi için Taşçıer’in adresine tebligat gönderildi. Ancak savcılığa ifade vermeye gitmeyen Baydemir, Taşçıer ve Yıldırım hakkında “zorla getirme” kararı çıkartıldı.

Zorla getirme kararının ardından HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ve Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın gözaltına alındığı belirtildi.

 

 




Kaynak: ruhaajans.com



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