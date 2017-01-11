HDP'li Ayhan'dan HDP Açıklaması

Ayhan, HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Osman Baydemir ve Dilek Öcalan ile birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hukukun işletilmediği olağanüstü süreçte HDP'ye karşı "terör uygulandığını" öne sürdü.

Ayhan, "AKP, HDP ile sandıkta ve demokratik zeminde yarışamadığı için devletin kolluk kuvvetlerini kullanarak HDP'yi yok etme saldırısı yaşanmaktadır. Bunun karşısında demokratik siyasetin korunması gerektiğini ifade ettik ve etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Dün gözaltı ve tutuklamalara karşı Şanlıurfa'da parti binasının içinde bile açıklama yapılmasına izin verilmediğini iddia eden Ayhan, "Böylesine uygulamalar kabul edilebilir değildir. Bir an önce hukuk dışı, antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır. Toplumsal sorunlarımızın çözümü için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li Osman Baydemir de bir haftadır parlamentoda, Şanlıurfa cezaevlerinde ve emniyet birimlerinde insanların maruz kaldıkları muameleyi izah etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Baydemir, "Bugün yaşadığımız tablo basit bir hukuk ihlali değildir. Şanlıurfa zemininde Türkiye fotoğrafını çıkarırsak, hükümet muhalefet istemiyor. Belediyelere kayyum atandı, eş başkanları tutuklandı. Neredeyse HDP'ye savaş açılmış durumda. Tek bir yöneticinin dışarıda bırakılmadığı bir ortamı yaşıyoruz. Muhalefet potansiyeli olan hiç kimseye hayat hakkı bırakılmıyor. Biz tek bir fert kalıncaya kadar itiraz etmeye, muhalefet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Baydemir, bu sorunları parlamentoda her dile getirdiklerinde "baskının dozunun, tutuklamaların, gözaltı furyasının da arttığını" savundu.

HDP'li Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ise "OHAL bahane edilerek tüm ülkeyi saran gözaltı furyasının, artık keyfi ve işkenceye varan uygulamalara dönüştüğünü" öne sürdü.

Hükümetin "güvenlik uygulamalarıyla toplumu korku ve şiddet sarmalının içine sürüklediğini" iddia eden Öcalan, "Hükümet halk adına hiçbir kaygı taşımamaktadır. Tek kaygıları başkanlık sistemidir." diye konuştu.