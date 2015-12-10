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Hilvan Belediyesi'nde Moral Motivasyon Yemeği
Şanlıurfa'nın Hilvan İlçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık düzenlenen yemekte personeli ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Hilvan Belediyesi'nde Moral Motivasyon Yemeği
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Şanlıurfa'nın Hilvan İlçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, belediye bünyesinde çalışan temizlik elemanları ile birlikte moral ve motivasyon toplantısı düzenledi.

Özel bir tesiste yapılan yemekli toplantıda, işçilerle kucaklaşan Bayık, çalışan işçilere yemek servisi yaptı.

Belirli aralıklarla belediye bünyesinde çalışan farklı birim amir ve çalışanlarıyla bir araya geldiğini söyleyen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, "Verimli çalışmanın ve iş sonucu almanın altın kuralı yönetici ile çalışan arasındaki sıcak diyalogdur" dedi. Düzenlenen toplantıda işçilerin sorunlarını dinleyen Bayık, eski bir belediye çalışanı olduğunu ve belediyeden emekli olduğunu söyleyerek; "25 yıl boyunca belediyecilik hayatımda bir çok farklı birimlerde görev aldım. Temizlik işleri müdürlüğü görevinde de bulunduğum için özellikle temizlik çalışanlarının karşılaştıkları sorun ve sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Toplumda emeğinin karşılığını almak, vatandaşı memnun etmek kolay bir iş değildir. Daha verimli çalışmak ve vatandaşın memnuniyetini kazanmak amacıyla çalışanlarımızla moral ve motivasyon toplantısında bir araya geldik. Amacımız daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmaktır. Büyük bir özveriyle çalışan bütün işçi ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.
( Gazeteipekyol)




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