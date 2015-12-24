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Hilvan Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek
Hilvan Belediyesi, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında liseye hazırlanan ortaokul öğrencilerine eğitim desteği verdi.

Hilvan Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akademik eğitimin daha nitelikli ve başarıya ulaşması amacıyla başlatılan ve kısa adı EBAP olan Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi kapsamında dağıtılan hazırlık kitapları ile öğrencilerin TEOG sınavlarında daha başarılı olması hedefleniyor.

Hilvan Bedrettin Kem İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hazırlık kitaplarını, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ercan, Abdülkerim Yavuz ve Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ile şube müdürü Orhan Bebe verdi.

Başlatılan proje ile Hilvan'daki öğrencilerin daha çok başarı göstermesi için projeye destek verdiklerini açıklayan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, "Özellikle dershanelerin kapatılmasından sonra oluşan eğitimdeki akademik boşluğu doldurmak amacıyla belediyemizin katkılarıyla hazırlanmış olan TEOG hazırlık kaynaklarını muhtelif okullarımızda dağıtımını yaptık. Amacımız ortaokuldan liseye geçecek olan öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almasını sağlamaktır. İnşallah amacımıza ulaşırız. Emeği geçen herkese teşekkür eder, bütün öğretmen ve öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim" dedi.

Şanlıurfa İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ercan ve Hilvan Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ise programda eğitime verdiği destekten dolayı belediye başkanı Aslan Ali Bayık'a teşekkür etti.
( Gazeteipekyol)




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