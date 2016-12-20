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Hilvan'da PTT Çilesi
Hilvan ilçesinde PTT şubesinde personel yetersizliğinden dolayı tek bir gişenin çalışması, işlem yapmak için gelen vatandaşları canından bezdiriyor.

Hilvan'da PTT Çilesi
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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde PTT şubesinde yeterli personel olmadığından dolayı tek bir gişe çalışıyor. Hilvan PTT’sinde sadece tek bir gişenin işlem yapması, sıra kuyruğuna giren vatandaşları mağdur ediyor.

Konu ile ilgili mağduriyetini dile getiren Cebrail Doğan adlı vatandaş, ”PTT’nin hemen yanında esnafım bu nedenle de PTT'ye sıkça işim düşüyor. Şu anda bütün vatandaşların da mağdur olduğu bir durum var. Hilvan’da bir tane PTT şubesi var. Bu PTT şubesinde dört gişe var fakat şu anda sadece bir gişe faal durumdadır. 40 binin üstünde bir nüfusumuz var. Hal böyle olunca PTT de sıra kuyruğu oluşuyor. Bu da bizi mağdur ediyor, buna bir çare bulunması lazım. Yetkililere basın aracılığıyla sesleniyorum, buraya en az bir veya iki memur göndermelerini istiyorum. Bu yapılırsa sıkıntımız giderilir. Ayrıca dışarıdaki ATM de kuyruk oluşuyor ve ara sıra arıza veriyor.” dedi.

PTT önünde seyyar satıcılık yapan vatandaşlardan Deniz Sağbirge de mağduriyetini ve şahit olduğu durumu şöyle anlattı:

”Hilvan'da memur ihtiyacımız var, yetkililere söylüyoruz bunu. Oluşan sıra nedeniyle insanlar çok şikayetçi. 100 kişi sırada ama çalışan gişe sadece bir tanedir. Burada memur yetersizliği olduğunu söylemek istiyorum. Bu halimiz yıllardır böyle… Hilvan’a en az iki memur daha verilmesi lazım. Sıraya girenlerin hepsi bir kişiyi bekliyor.” dedi.

 

 

kaynak: urfa63.net




Kaynak: urfa63.net

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