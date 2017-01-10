HRÜ'de 3 akademisyen FETÖ'den gözaltına alındı

Şanlıurfa’da FETÖ soruşturması kapsamında yüksek öğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Kolluk kuvvetleri, FETÖ soruşturması kapsamında Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarına operasyon düzenlendi. Harran Üniversitesi’nde görev yapan 3 akademisyen polis, tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen öğretim elemanları, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentte tutuklananların davalarına 25 Ocak’ta başlanacak.