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HÜDA PAR Referandum Kararını Açıkladı
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa değişikliği ile ilgili, "Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna 'evet' deriz." dedi.

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Tarih: 24-01-2017 22:46
HÜDA PAR Referandum Kararını Açıkladı
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna 'evet' deriz." dedi.

"BİZ BUNA 'EVET' DERİZ"

Başkanlık sistemiyle sorunlarının olmadığını belirten HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Referandum konusunda parti olarak tavrınız ne olacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu konuyla ilgili teklif meclise sunulduğunda biz fikirlerimizi beyan ettik. Bazı çekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak. Hayır dersek 'biz bu değişiklikleri istemiyoruz, 82 Anayasası kalsın' gibi bir anlam çıkabilir. Bunun üzerinde tartışmaları kendi aramızda devam ettiriyoruz. Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna 'evet' deriz."

 




Kaynak: haberler.com



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