Hülya Avşar sahneye seksi kıyafetle çıktı (VİDEO)

Bir süredir sahnelerden uzak kalan Hülya Avşar, önceki gece Günay Restaurant'ta sahne aldı. Performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Avşar kızının kıyafeti geceye damga vurdu.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Gece boyunca sevilen parçalarının yanı sıra Türk sanat müziği eserleri de okuyan şarkıcı, performansıyla büyük alkış aldı. Avşar'ı izlemeye gelenler arasında, Yeşim Salkım ve sevgilisi Murat Karabova da vardı.

Avşar kızı, ilerleyen yaşına rağmen giydiği cesur kıyafetle de bir kez daha ne kadar iddialı olduğunu herkese gösterdi.