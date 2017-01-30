Bugun...


Hülya Avşar sahneye seksi kıyafetle çıktı (VİDEO)
Günay Restaurant'ta sahne alan Hülya Avşar, performansından ziyade giydiği transparan kıyafetle tüm bakışları üzerinde topladı...

facebook-paylas
Tarih: 30-01-2017 16:38
Hülya Avşar sahneye seksi kıyafetle çıktı (VİDEO)
+ -

Bir süredir sahnelerden uzak kalan Hülya Avşar, önceki gece Günay Restaurant'ta sahne aldı. Performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Avşar kızının kıyafeti geceye damga vurdu.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Gece boyunca sevilen parçalarının yanı sıra Türk sanat müziği eserleri de okuyan şarkıcı, performansıyla büyük alkış aldı. Avşar'ı izlemeye gelenler arasında, Yeşim Salkım ve sevgilisi Murat Karabova da vardı.

Avşar kızı, ilerleyen yaşına rağmen giydiği cesur kıyafetle de bir kez daha ne kadar iddialı olduğunu herkese gösterdi. 



HABER VİDEOSU


Hülya Avşar, Transparan Kıyafetiyle "Bu Yaşta... paylaşan: haberler


Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hülya Avşar sahneye seksi kıyafetle çıktı (VİDEO)Hülya Avşar sahneye seksi kıyafetle çıktı (VİDEO)
Adem Yetim'in çocukları erkekliğe adım attıAdem Yetim'in çocukları erkekliğe adım attı
İbrahim Tatlıses 'Ben de Varım' Dedi, Sibel Can'a Çağrı Yaptıİbrahim Tatlıses 'Ben de Varım' Dedi, Sibel Can'a Çağrı Yaptı
Güler Işık, Gördüğü Rüya Çıkınca Tesettüre GirdiGüler Işık, Gördüğü Rüya Çıkınca Tesettüre Girdi
Survivor Taner gözaltına alındı!Survivor Taner gözaltına alındı!
Olgun ve seksi hissediyorOlgun ve seksi hissediyor
Tatlıses tuzağa düşmediTatlıses tuzağa düşmedi
Kenan Doğulu ve Beren Saat dehşeti yaşadı!Kenan Doğulu ve Beren Saat dehşeti yaşadı!
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI