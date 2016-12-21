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İbrahim Binici dahil 4 kişi tutuklandı
HDP Şanlıurfa eski Milletvekili olan, HDP Ankara il başkanı İbrahim Binici'ninde aralarında olduğu dört kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

İbrahim Binici dahil 4 kişi tutuklandı
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında HDP İl Başkanı İbrahim Binici'nin de arasında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen günlerde gözaltına alınan 8 kişi adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcıları, şüphelilerden HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici ile Civan Yıldırım, Üsküdar Yumuş ve Mehmet Baytekin'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

MAHKEME TUTUKLADI
Bu kişiler, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklandı.

Savcılar, şüphelilerden, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) eski Ankara sorumlusu Kenan Kırkaya ile Hande Kaya, Hamdüsana Yıldırım ve Ramazan Güney'i ise serbest bıraktı.

Ancak savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, bu kişilere haftada bir gün karakola imza atmak üzere adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

 

kaynak: internethaber.com




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